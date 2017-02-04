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Kayserispor çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Kayserispor çeyrek finale yükseldi

ANKARA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Karşılaşmanın 34. dakikasında Kayserispor 1-0 öne geçti. Güray Vural'ın Gençlerbirliği ceza alanının solundan yaptığı ortada Welliton, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
45. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Palitsevich'in hatasından faydalanarak topu kapan Welliton, tek vuruşla kaleci Hopf'un ayağının dibinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2
Maçın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
67. dakikada hakem Bülent Yıldırım, Velikonja'nın düşürüldüğü pozisyonda penaltı atışına karar verdi. 68. dakikada penaltı atışını kullanan Serdar Gürler, kaleci Muammer'den dönen topu tamamlayarak farkı 1'e indirdi: 1-2
77. dakikada Güray Vural, Luccas Claro'nun hatasından faydalanarak kaptığı topu Gençlerbirliği ceza alanın solundan yerden sert ortaladı. Kaleci Hopf'un kontrol edemediği topa ters bir vuruş yapan Uğur Çiftçi, meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi: 1-3
86. dakikada ev sahibi ekip farkı tekrar 1'e indirdi. Kayserispor ceza alanı çizgisi üstünde topla buluşan Velikonja, sert bir vuruşla kaleci Muammer'in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-3
Karşılaşmayı Kayserispor 3-2 kazandı.

Muhabir: Musa Samur

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıSporKayserisporGençlerbirliği
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