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Kayserispor ile Medipol Başakşehir berabere kaldı

Süper Lig'in 13. hafta kapanış maçında Kayserispor, konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Kayserispor ile Medipol Başakşehir berabere kaldı

KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 13. hafta kapanış maçında Kayserispor, konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

9. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan kazanılan taç atışını çabuk kullanan Kayserispor'da sağ çaprazdan topla buluşan Deniz Türüç topu bekletmeden kale alanına ortaladı. Arka direğe koşu yapan Umut Bulut'un tek vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

35. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza alınana rakiplerini çalımlayarak giren Deniz Türüç'ün pasında topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

38. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Visca'nın sağdan kullandığı kornerde ceza alanında Tiago Lopes'in kafayla uzaklaştırdığı topu ceza yayı içinde İrfan Can Kahveci kafayla altıpas önüne gönderdi. Pozisyonu takip eden Adebayor'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muammer Yıldırım'ın sağından filelere gönderdi: 1-1

39. dakikada golü atan Adebayor'un topu eliyle önüne aldığını iddia eden Kayserisporlu futbolcular hakeme uzun süre itiraz etti. İtirazlarını devam ettiren Tiago Lopes ve Deniz Türüç'e maçın hakemi Alper Ulusoy sarı kart gösterdi.

52. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, Deniz Türüç'ün ön direğe ortasına hareketlenen Umut Bulut'un yatarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

76. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Visca'nın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Attamah'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

Karşılaşma, 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Muhabir: Murat Asil

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KayserisporMedipol BaşakşehirSporSüper Lig
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