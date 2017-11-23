Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi AT yardım kampanyası patriot Cedi Osman
Ette devrim yaptı
Ette devrim yaptı
20 milyar lira bütçesi var
20 milyar lira bütçesi var
Güvenli interneti seçtiler
Güvenli interneti seçtiler
2 bin bekçi alınacak
2 bin bekçi alınacak
180 milyon liralık yatırım
180 milyon liralık yatırım

Kayserispor Kulübü Başkanı Bedir: Medipol Başakşehir'i yeneceğimize inancımız tam

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Süper Lig'in 13. haftasında konuk edecekleri Medipol Başakşehir'i, taraftarın da desteğiyle yeneceklerine inandığını belirtti.

Kayserispor Kulübü Başkanı Bedir: Medipol Başakşehir'i yeneceğimize inancımız tam

KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, yazılı açıklamasında, sezonun ilk 12 maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 22 puan toplayarak 4. sırada yer aldıklarını aktardı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda 27 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Medipol Başakşehir ile karşılaşacaklarını hatırlatan Bedir, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Rakip takımın kadro kalitesi, istikrarı ve aldığı başarılı sonuçlar herkes tarafından bilinip takdir edilmekle birlikte, bu sezon özellikle kendi sahamızda 25-30 bin taraftarımızla bütünleşen Kayserispor'un neler yapabileceğini de başta yönetim, teknik heyet ve futbolcularımızla beraber büyük taraftarımız bilmekte, takımın bu mücadeleden de zaferle çıkacağına inanmaktadır. Masada yönetim, sahada takım, tribünde ise muhteşem taraftarımızla Kayserispor'un, kendilerine dua ve moral desteğini esirgemeyen şehri yönetenler ve değerli hemşehrilerimizin de katkıları sonucu pazartesi maç bitiminde bir bayram havası yaşatacağına inanıyoruz. Herkes inansın. Zafer, inananlarındır."

Kazanma azmiyle çıkacakları maçta şehirdeki kişi veya kuruluşların da kendilerine destek verdiğini vurgulayan Bedir, "Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, havaların da biraz soğuk olabileceğini hesap ederek 10 bin boyunluk-bere yaptırmış olup, Başakşehir maçına gelecek, localar ve protokol hariç ilk 10 bin taraftarımıza statta bunlar dağıtılacaktır. Bu vesile ile Kayseri OSB Başkanı ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Bütün hemşehrilerimizi ve şehrin tüm dinamiklerini pazartesi akşamı maça davet ediyoruz. Büyük taraftarımızın 90 dakika boyunca sürecek küfürsüz ve hakaret içermeyen desteği ile Başakşehir'i yeneceğimize ve Türkiye gündemine oturacağımıza inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Mustafa Yıldız

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Erol BedirFutbolKayserisporSporSüperlig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5