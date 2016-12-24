Kayserispor Kulübü Başkanı Yıldız:

KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübünün yeni başkanı Ahmet Yıldız, "Kayserispor bir kaosa sürüklenmesin diye son dakikada bir yönetim oluşturduk." dedi.

Kayserispor'un bugün yapılan olağanüstü kongresinde başkanlığa seçilen Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel kurulun Kayserispor'a hayırlı olmasını temenni etti.

Yıldız, genel kurulun çok da hayırlı olacağının gözükmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Recep Mamur 40 yıldır ömrünü Kayserispor'a adamış biri. Bu kırk yılın 15'i başkanlık dönemi. Kayserispor tarihinin en iyi dönemi Recep Mamur dönemi. Bu 15 yıllık süreçte gerek tesisleşme gerekse sportif başarı açısından yaptıkları ortada. Maalesef bu dönemde kendisi çok yalnız bırakıldı. Kendisine verilen sözler yerine getirilmediği için bu genel kurul kararı alınmıştı. Genel kurul kararı 20 gün önce alınmıştı, bu süre zarfında şehrimizde Kayserispor'a sahip çıkma adına hiç kimse ortaya çıkmadı. Bugün de ortaya çıkmadı. Kayserispor bir kaosa sürüklenmesin diye son dakikada bir yönetim oluşturduk. Şu anda mevcut bir yönetim var ama bu nereye kadar nasıl olur şu an ben de bilmiyorum."

Kulübe destek olunmasını isteyen Yıldız, "İnşallah her şey Kayserispor için hayırlı olsun. 'Recep Mamur gitsin' diye uğraşanlar bugün salona da gelmedi. Recep Mamur çok büyük fedakarlıkta bulunarak kulübü taşıyordu ancak maalesef yalnız taşıyordu. Kimse de destek vermedi." ifadelerini kullandı.