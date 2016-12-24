Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak

Kayserispor Kulübü Başkanı Yıldız:

- "Kayserispor bir kaosa sürüklenmesin diye son dakikada bir yönetim oluşturduk"

Kayserispor Kulübü Başkanı Yıldız:

KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübünün yeni başkanı Ahmet Yıldız, "Kayserispor bir kaosa sürüklenmesin diye son dakikada bir yönetim oluşturduk." dedi.

Kayserispor'un bugün yapılan olağanüstü kongresinde başkanlığa seçilen Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel kurulun Kayserispor'a hayırlı olmasını temenni etti.

Yıldız, genel kurulun çok da hayırlı olacağının gözükmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Recep Mamur 40 yıldır ömrünü Kayserispor'a adamış biri. Bu kırk yılın 15'i başkanlık dönemi. Kayserispor tarihinin en iyi dönemi Recep Mamur dönemi. Bu 15 yıllık süreçte gerek tesisleşme gerekse sportif başarı açısından yaptıkları ortada. Maalesef bu dönemde kendisi çok yalnız bırakıldı. Kendisine verilen sözler yerine getirilmediği için bu genel kurul kararı alınmıştı. Genel kurul kararı 20 gün önce alınmıştı, bu süre zarfında şehrimizde Kayserispor'a sahip çıkma adına hiç kimse ortaya çıkmadı. Bugün de ortaya çıkmadı. Kayserispor bir kaosa sürüklenmesin diye son dakikada bir yönetim oluşturduk. Şu anda mevcut bir yönetim var ama bu nereye kadar nasıl olur şu an ben de bilmiyorum."

Kulübe destek olunmasını isteyen Yıldız, "İnşallah her şey Kayserispor için hayırlı olsun. 'Recep Mamur gitsin' diye uğraşanlar bugün salona da gelmedi. Recep Mamur çok büyük fedakarlıkta bulunarak kulübü taşıyordu ancak maalesef yalnız taşıyordu. Kimse de destek vermedi." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Ahmet YıldızKayserisporSüperlig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.