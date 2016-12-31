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Kayserispor Kulübüne yeni başkan adayı

- Saffet Külahçı, Kayserispor'un başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Kayserispor Kulübüne yeni başkan adayı


KAYSERİ (AA) - İş adamı Saffet Külahçı, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un başkanlığına adaylığını açıkladı.

Külahçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevcut yönetim kurulunun istifa kararı aldığını anımsatarak, kısa süre içeresinde yapılacak olağanüstü kongrede yönetime aday olduklarını söyledi.

Kendilerine şehrin ileri gelenleri ve yöneticilerinden destek verildiğini dile getiren Külahçı, ligin ikinci yarısında takımın alacağı başarılı sonuçlarla taraftarın yüzünü güldürmek istediklerini ifade etti.

Külahçı, hemen çalışmalara başladıklarını ve teknik direktör sorununu çözmek istediklerine dikkati çekerek, teknik direktör için ilk görüşecekleri kişinin Ertuğrul Sağlam olacağını sözlerine ekledi.

Kayserispor'da 24 Aralık'ta yapılan olağanüstü kongrede, Ahmet Yıldız başkanlığındaki yönetim kurulu göreve getirilmiş, Yıldız, bugün yaptığı açıklamada istifa kararı aldıklarını belirtmişti.


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FutbolKayserisporSaffet KülahçıSpor Toto Süper LigSüperlig
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