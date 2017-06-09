Kayserispor, Marius Sumudica ile anlaştı

KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile presipte anlaştıklarını söyledi.

Kulüp tesislerinde düzenlenen iftar yemeğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bedir, bir süredir görüştükleri Sumudica ile ilerleyen saatlerde resmi anlaşmanın sağlanabileceğini vurgulayarak, "Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile prensipte anlaştık. Bu akşamın özel bir durumu oldu. Tesadüfler üst üste geldi. Eğer küçük bir gecikme yaşamasaydık bu iftar yemeğinde yeni teknik direktörümüzle olacaktık. İnşallah gecenin ilerleyen saatlerinde imzamızı atmış, Kayserispor'un hocasını belirmemiş olacağız." diye konuştu.

Transfer çalışmaları için de hocayı beklediklerini anlatan Bedir, şunları kaydetti:

"Daha önce de söylediğim gibi ciddi sayıda futbolcu içerisinde transfer çalışması yapıyoruz. Bunların hiçbirisiyle de son imzayı atmadık. Çünkü ilk hedefimiz hocayı belirlemekti. Hazırlıklarımız tamam, hocamız göreve başlar başlamaz bir iki günlük çalışma sonrası hem kamp yerinin belirlenmesi, tarihi, kaç futbolcuyla gidileceği, mevcut futbolculardan kalacak ve gidecekler, hepsini tespit edeceğiz."

Bugüne kadar Türkiye'den sadece geride kalan sezonun son bölümlerinde çalışan Mesut Bakkal ile görüştüklerini belirten Bedir, "Mesut hocamızla da görüştük ve helallik aldık. Bugüne kadar hiçbir hocayla da görüşmedim. Sadece Mesut hocayla görüştüm ve birkaç saat sonra belki Kayserispor'un başına gelecek hocayla görüşmüş olduk." ifadelerini kullandı.

Bedir, Deniz Türüç'ün transferi konusunda da kendilerine resmi bir teklif gelmediğini kaydetti.