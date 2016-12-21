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Kayserispor moral peşinde

- Futbol şube sorumlusu Yıldız: "Darıca Gençlerbirliği'ni yenip, moral kazanmak istiyoruz"

Kayserispor moral peşinde


KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Yıldız, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında yarın karşılaşacakları Spor Toto 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni yenerek, moral kazanmak istediklerini söyledi.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Kupası'nda geride kalan iki hafta sonucunda 3 puan topladıklarını hatırlattı.

Kendileri için ligin daha öncelikli olduğunu vurgulayan Yıldız, "Yarın kupada Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edeceğiz. Bu maçta, ligde fazla forma şansı bulamayan oyuncuları oynatacağız. Darıca Gençlerbirliği'ni yenip, moral kazanmak istiyoruz. Alınacak galibiyet hafta sonu Kardemir Karabükspor maçı öncesi büyük moral olacak. Umarım istediğimizi elde ederiz."

Yıldız, Darıca Gençlerbirliği maçında taraftarlardan da takıma destek olmalarını istedi.

Kayserispor-Darıca Gençlerbirliği maçı saat 16.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak.

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Ahmet YıldızFutbolKayserisporZiraat Türkiye Kupası
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