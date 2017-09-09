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Kayserispor üç puanı iki golle aldı

Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Kayserispor üç puanı iki golle aldı

SİVAS (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

İlk yarı

11. dakikada ani gelişen Kayserispor atağında, Deniz Türüç'ün savunmanın arkasına derinlemesine gönderdiği topa hareketlenen Umut Bulut, ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Rochet gole izin vermedi.

23. dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına gönderilen topta sağ çaprazda kaleciyle karşıya kalan Umut Bulut'un etkisiz vuruşunda, kaleci Rochet meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Boldrin'in penaltı noktası civarından vuruşunda, boş kaleye giden topu Bjarsmyr çıkardı.

32. dakikada Emre Kılınç'ın sağdan ceza alanına ortasında arka direkte iyi yükselen Leandrinho'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

38. dakikada Kayserispor, 1-0 öne geçti. Umut Bulut'un ceza alanı dışından uzak mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Kayserispor'un, 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

54. dakikada Deniz Türüç'ün uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta kaleci Rochet, meşin yuvarlağı iki hamlede güçlükle kontrol etti.

78. dakikada Mendes'in ara pasında topla buluşan ve sağdan hızla ceza alanına giren Lopes, meşin yuvarlağı altıpasta müsait durumdaki Umut Bulut'a aktarmak istedi. Araya giren Rıdvan Şimşek, topu uzaklaştırdı.

80. dakikada Leandrinho'nun sağdan ceza alanına ortasında kale alanındaki Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

83. dakikada Kayserispor, farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan ani gelişen Kayserispor atağında topla ceza alanına giren Mendes'in pasında Stojiljkovic, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2.

Karşılaşma, Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Muhabir: Önder Felek

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FutbolKayserisporSivassporSporSüper Lig
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