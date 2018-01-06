Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat ELDAY dünya ASKON Başkanı Hasan Cesur İş Dünyasına Büyük Müjde…
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Kayserispor'a Brezilyalı orta saha oyuncusu

- Sarı-kırmızılı ekip, William De Amorim ile sözleşme imzaladı

Kayserispor'a Brezilyalı orta saha oyuncusu


KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, daha önce anlaşmaya vardığı Brezilyalı orta saha oyuncusu William Douglas De Amorim ile sözleşme imzaladı.

Yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla kulüp tesislerinde düzenlenen törende 26 yaşındaki William, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Sözleşmenin satın alma opsiyonlu 2,5 yıllık olduğu belirtildi.

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın Astra Giurgiu takımından öğrencisi olan William, bu sezon FCSB formasıyla 7 lig maçına çıktı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FutbolKayserisporSüper LigSüperligTransferWilliam Douglas De Amorim
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5