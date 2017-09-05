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Kayserispor'a Sırp golcü

- Sarı-kırmızılı ekip, Braga forması giyen 25 yaşındaki Nikola Stojiljkovic'i transfer etti

Kayserispor'a Sırp golcü

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Portekiz 1. Lig takımlarından Braga'da oynayan Sırp forvet Nikola Stojiljkovic'i transfer etti.

Kayserispor Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre 25 yaşındaki forvet oyuncusu Nikola Stojiljkovic'in 1 artı 1 yıllığına transferi için Braga ile anlaşma sağlandı.

Yarın Kayseri'ye gelmesi beklenen Stojiljkovic ile resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

Yeni transferi gazetecilere değerlendiren Kayserispor Teknik Direktör Marius Sumudica, "Çok iyi bir oyuncu, kalitesiyle bizim puan kazanmamıza yardımcı olacağını düşündüğüm bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

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FutbolKayserisporSüperligTransfer
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