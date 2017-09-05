Kayserispor'da hedef galibiyet

KAYSERİ (AA) - Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacakları müsabakada birbirine denk iki takımın mücadelesinin olacağını söyledi.

Sarı-kırmızılıların, kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sumudica, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarının iyi gittiğini ve milli takım arasının kendilerine yaradığını belirtti.

Hazırlıklar kapsamında Beşiktaş'la bir dostluk maçı oynadıklarını ve bu karşılaşmada oyuncularının performansından son derece memnun kaldığını dile getiren Sumudica, şunları kaydetti:

"Son üç maçta yenilgi yüzü görmedik. Sivas'a da bunu devam ettirmeye gidiyoruz. İki eşit takımın mücadelesi gibi gözüküyor. Kim daha fazla mücadele ederse, kim daha fazla az hata yaparsa puanı alır. Ben inanıyorum ki kazanan Kayserispor olacak. Ben topladığımız puanlardan memnunum. Her maç daha büyük adımlarla ilerliyoruz. Takım olarak çok iyi bir atmosfer yakaladık bu olumlu hava ile Sivasspor karşısında puan ya da puanlar alacağımıza inanıyorum."





- "Futbol bir oyun kazanıp ya da kaybedebilirsin"





Kayserispor ile Sivasspor arasındaki tarihi rekabeti değerlendiren Sumudica, ligdeki tüm takımları eşit gördüklerini ve hazırlıklarını da takım ya da şehir ayrımı yapmadan sürdüklerini aktardı.

Bu gibi çekişmelerin futbolda olmayacağına dikkati çeken Sumudica, "Sadece Sivas değil ligdeki tüm takımlarla aynı şekilde mücadele edip maçlara hazırlanıyoruz. Bizim için rakip fark etmez. Bu gibi çekişmeler politikada olur. Futbolda olacağına inanmıyorum. Futbol bir oyun kazanıp ya da kaybedebilirsin. Sivas'a saygım var, taraftarlarına saygım var ama biz oraya mücadele edip 3 puanı kazanmaya gidiyoruz. Kazanırsak çok iyi olacak." ifadelerini kullandı.





- "Türkiye'ye çok kaliteli yabancılar geldiğini görüyorum"





Türk futbolundaki yabancı oyuncu sayısı tartışmaları hakkındaki düşünceleri de sorulan Sumudica, "Ben Sumudica'yım, Türkiye futbolunda yönetici değilim. Ama Türkiye'ye çok kaliteli yabancılar geldiğini görüyorum. Bu oyuncuların Türk futbolunun seviyesini artırdığına inanıyorum. Türk futbolcularından çok mutluyum, çok iyi kaliteye sahipler. Benim takımımda Türk futbolcular ve yabancı futbolcular aynı seviyede. İlk maçta Galatasaray'a karşı 7 Türk futbolcuyla oynadık, benim için hiçbir sıkıntı yok." şeklinde konuştu.





- Hazırlıklar sürüyor





Kayserispor, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını Karpuzatan bölgesindeki kulüp tesislerinde sürdürdü.

Teknik direktör Marius Sumudica yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular, dar alanda pas yaparak sürdürdükleri idmanı, dar alanda sonuçlandırmaya yönelik çift kale maçla tamamladı.





