Kayserispor'da kupa maçı hazırlıkları

KAYSERİ (AA) - Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Ziraat Türkiye Kupası'nı Avrupa'da mücadele edebilmenin kolay yolu olarak gördüğünü söyledi.

Sarı-kırmızılı ekibin, kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Sumudica, kupada ilk maçı sahalarında oynayacaklarını ikinci karşılaşma öncesi avantajlı bir skor elde etmek istediklerini belirtti.

Kupa maçına odaklandıklarını aktaran Rumen teknik adam, "Kupada ikinci maça avantajlı çıkmak için kazanmamız lazım. İkinci maçta neler olabileceğinden hiçbirimizin haberi yok. Evimizde gol yemeden rahat bir galibiyet alıp, bu maçı tamamlamayı düşünüyoruz. İkinci maçı da hata yapmadan bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nı önemsediğini ifade eden Sumudica, şunları kaydetti:

"Önümüzde Eyüpspor maçı var ve iki maç oynayacağız. Eğer turu geçersek bir çift maç daha bizi bekliyor. Böyle devam ediyor kupa maçları. Benim için Türkiye Kupası önemli çünkü bence Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu. Çünkü ligde 34 maç bulunuyor. Kupada daha az maç oynanıyor. Kupa daha kısa periyot benim için önemli ama dediğim gibi kupanın finaline çok uzun zaman var."





- Kupa maçı hazırlıkları





Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında evinde TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sumudica, yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Medipol Başakşehir maçında forma giyen oyuncular, koşu yaptıktan sonra çalışmaya salonda devam etti.

Lig maçında forma giymeyen oyuncular ise kondisyon ve pas çalışması yaptı. Sakatlığından dolayı yeşil sahalardan uzak kalan Portekizli oyuncu Varela da uzun aranın ardından çalışmalara katıldı.