Kayserispor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları





KAYSERİ (AA) - Kayserispor, Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü sahasında yapacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Karpuzatan bölgesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Marius Sumudica yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular, dar alanda pas yaparak sürdürdükleri idmanı, dar alanda sonuçlandırmaya yönelik çift kale maçla tamamladı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takım olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Ligin 2. haftasında 1-0 kazandıkları Göztepe maçını geride bıraktıklarını anlatan Bedir, "Göztepe maçında eksiklerimizi daha iyi görme fırsatı yakaladık. Birkaç maç daha oynadıktan sonra takım daha iyi olacaktır. İyi bir takım olma yolunda olduğumuzu oynadığımız karşılaşmalarda gösterdik. Gollerden sonra futbolcuların birlikteki sevinci de bunu gösteriyor. Formayı kim ıslatıyorsa kadroya o giriyor. Yabancı-yerli, eski-yeni ayrımı olmadan sahaya çıkmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Osmanlıspor'la yapacakları karşılaşmanın zor geçeceğinin altını çizen Bedir, şunları kaydetti:

"Osmanlıspor, kadro yapısından ziyade iki maç üst üste mağlup olduğu için tehlikeli bir takım. Bizden daha fazla agresif olmak zorundalar. Hafta boyu bütün antrenmanlarda oyuncularla ve teknik ekiple birlikteydik. Toplantılar yaptık. Takımımdan umutluyum. Süper Lig'de kombine sayısında 5. takımız. Bu sezon oynanan karşılaşmalarda Göztepe maçındaki 17 bin 205 seyirci ile de 4. sıradayız. Taraftarlarımızın desteklerinin artarak devam etmesini bekliyoruz."





- Sumudica: "Osmanlıspor maçını alacağımızı düşünüyorum"





Teknik direktör Sumudica ise Asamoah Gyan'ın Osmanlıspor karşılaşmasında oynayıp oynamayacağının maç saatinde belli olacağını söyledi.

Kadroyu önceden belirlemenin futbolcuların konsantre olmalarını olumsuz etkilediğini vurgulayan Sumudica, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray maçından sonra zaten çok sayıda oyuncuyu değiştirdik. Her takımda olan şeyler bunlar. O yüzden bütün oyuncuların maç başlama saatine kadar konsantre olmalarını istiyorum. Göztepe maçından 3 puanla ayrıldığımız için mutluyum. Gol yemediğimiz için de ayrıca seviniyorum. Osmanlıspor maçını kazanamazsak Göztepe galibiyetinin hiçbir anlamı olmayacak. 17 oyuncuyu takıma adapte etmek hiçbir hoca için kolay bir iş değildir. Kısa zamanda hepsini tanımak benim için de zor oluyor. Göztepe galibiyetini unutursak Osmanlıspor maçını alacağımızı düşünüyorum. Şu an forvet oyuncusuna ihtiyacım yok. Üç iyi forvet oyuncum var."