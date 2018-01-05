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Kayserispor'un Antalya kampı başladı

- İzinli olan Kana Bıyık, Boldrin ve Mendes antrenmana katılmadı

Kayserispor'un Antalya kampı başladı


İSTANBUL (AA) - Kayserispor'un Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında yapacağı Antalya kampı başladı.

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampa giren sarı-kırmızılı ekip, günü çift antrenmanla geçirdi.

Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanında, koşunun ardından pas ve pres çalışması yapıldı. İdman, dar alanda yapılan 3 kaleli maçla sona erdi.

Antrenmana izinli olan Kana Bıyık, Fernando Henrique Boldrin ve Ryan Mendes katılmadı. Bu oyuncuların bu akşam kampa dahil olarak yarın antrenmanlara başlayacağı bildirildi.

Antrenmanda Güray Vural ile Asamoah Gyan fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Stephane Badji ise takımdan ayrı koştu.

Kayserispor, 18 Ocak Perşembe günü Antalyaspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçına kadar Belek'ta kamp yapacak.

Sarı-kırmızılı ekip, 8 Ocak Pazartesi günü Arnavutluk'un Kukesi, 10 Ocak Çarşamba günü ise Çekya'nın Slovacko takımlarıyla hazırlık maçında karşılaşacak.

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FutbolKayserisporSüper Lig
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