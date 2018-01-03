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Kayserispor'un Antalya kampı yarın başlıyor

KAYSERİ (AA) - Kayserispor, Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıkları kapsamında yarın Antalya'da kampa girecek.Sarı-kırmızılı ekip, Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştireceği kampta, 8 Ocak Pazartesi günü Arnavutluk'un Kukesi,...

Kayserispor'un Antalya kampı yarın başlıyor


KAYSERİ (AA) - Kayserispor, Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıkları kapsamında yarın Antalya'da kampa girecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştireceği kampta, 8 Ocak Pazartesi günü Arnavutluk'un Kukesi, 10 Ocak Çarşamba günü ise Çekya'nın Slovacko takımları ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Kayserispor, 18 Ocak Perşembe günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçının ardından Kayseri'ye dönerek ikinci yarı hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.

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FutbolKampKayserisporSüper LigSüperlig
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