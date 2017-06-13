Kayserispor'un kamp programı belli oldu





KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'un 2017-2018 sezonu öncesi kamp programı belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı futbolcular yeni sezon hazırlıkları için 28 Haziran Çarşamba günü Karpuzatan bölgesindeki kulüp tesislerinde toplanacak.

Kayseri'de 5 Temmuz'a kadar çalışacak sarı-kırmızılı ekip, kamp döneminin ilk etabını 6-15 Temmuz tarihlerinde Erzurum'da geçirecek.

Erzurum'da 15 Temmuz Şehitleri Turnuvası'na da katılacak takım, ikinci etap kamp dönemi için 18 Temmuz'da Avusturya'ya hareket edecek.

Avusturya kampı yaklaşık iki hafta sürecek ve Kayserispor bu dönemde 4 hazırlık maçı yapacak.

Kayseri ekibi 31 Temmuz'da yurda dönerek çalışmalarına lig başlayıncaya kadar Kayseri'de devam edecek.

Bu arada, Kayserispor yönetimi golcü Umut Bulut'un sözleşmesini 1 yıl uzatma kararı aldı.