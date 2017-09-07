



İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında 9 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, kazanmaya devam etmek istediklerini söyledi.



İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Avcı, Fenerbahçe maçı hakkında şunları söyledi:

"Yedi oyuncumuz milli takımlardaydı. Döndüler ve bugün itibarıyla tamamlandık. Onun dışındakilerle burada çok iyi çalıştık. Oyuncular çok istekliydi, tüm antrenmanları amacına yönelik yaptılar. Gelen oyuncularımızda bir sakatlık yok, bu önemli. Bugün ilk kez tam takım beraber çalışacağız. Şu an enerjimiz iyi, iyi gidiyoruz ve iyi çalışıyoruz. Kazanmak ve kazanarak devam etmek istiyoruz. Çok değerli bir takım ile oynayacağız. Onlar da çıkış yapmak ve iyi duruma gelmek istiyorlar. Zihinsel yorgunlukları var. Umarım iki takım adına da iyi bir oyun olur, sonucu bizim olursa da bu bizi mutlu eder. Bütün detayları düşündük, umarım güzel bir maç olur."

Abdullah Avcı, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoğun bir maç programına gireceklerinin hatırlatılması üzerine, "Ay sonuna kadar 6 müsabaka oynayacağız. Bu yoğunluğa alışacağız. Geniş ve alternatifli bir kadromuz var. Herkese sıra gelecek. En iyisini yapmaya çalışacaklar." ifadelerini kullandı.

Avcı, ligde fikstür avantajına inanmadığını belirterek, "Fikstürün geneline bakan bir teknik adam değilim. Hep hafta hafta giderek hareket ediyoruz. Ligin 4. maçını oynayacağız. Bu sezon transferde herkes çok hareketli bir dönem geçirdi. Herkes çok önemli oyuncular aldı. Takım uyumları nasıl olacak, onu bir sonraki milli takım arası, 7. maç oynandıktan sonra daha net görebileceğiz. Fikstür avantajı değil, önemli olan maç kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.





- "Umarım Dünya Kupası'nda olacağız"





Abdullah Avcı, A Milli Takım'ın, 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılma şansı ile ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı:

"Milli takımımızı tebrik ederim. İyi bir dönüş oldu, Dünya Kupası Elemeleri'nde şansları devam ediyor. Yeni hoca ve ekibe başarılar dilerim. Milli takıma giden oyuncularımızın da performansları da iyiydi. Bu da bizi mutlu etti. Eylül ayı başlangıcı kötü, sonundaki maç ise iyi oldu. Ekim ayı belirleyici olacak. Tüm duygu ve düşüncemiz, orada çalışmış bir teknik adam olarak da ülke adına ve oyuncular adına Dünya Kupası'nda olmak deneyim kazandıracaktır. Umarım Dünya Kupası'nda olacağız, önemli bir virajdan döndük, bunu dönebiliyorsak, bir sonrakinin daha iyi olabileceğini düşünüyorum."

Avcı, son olarak Eljero Elia'nın performansı hakkında ise "Elia geldiğinden bu yana son derece olumlu. Hem skora etki eden hem de takım ve sistem oyunu içinde buna ayak uydurmaya çalışan bir oyuncu. Kenar oyuncuları takviyeleri yaptık. Kerim ve Tunay geldi, Edin bizimleydi. Rekabetin olduğu bir ortamı yaşıyoruz. Elia'nın performansı iyi gidiyor, umarım böyle devam edecek." diye konuştu.























