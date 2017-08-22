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"Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz"

- Manisaspor Teknik Direktörü Karafırtınalar: "Gaziantepspor, genç, tecrübesiz ama dinamik bir takım. Geçen hafta ne kadar tehlikeli olduklarını gösterdiler" - "Önümüzdeki maçı bizim için tekrardan lige başlama maçı gibi görüyoruz"


MANİSA (AA) - Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, TFF 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Gaziantepspor'un tecrübesiz ancak dinamik bir takım olduğunu söyledi.

Tarık Almış Spor Tesisleri'nde Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başlayan Manisaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karafırtınalar, lige iddialı başladıklarını ancak ilk iki haftayı beklentilerin altında sonuçlarla bitirdiklerini belirterek, "Gaziantepspor, genç, tecrübesiz ama dinamik bir takım. Geçen hafta ne kadar tehlikeli olduklarını gösterdiler. Oyuncularımızın da bu yönde biraz daha konsantrasyonu arttırması gerekiyor." diye konuştu.

Gaziantep deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedeflediklerini anlatan deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki maçı bizim için tekrardan lige başlama maçı gibi görüyoruz. Şu anda kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz, hazırlıklarımız bu yönde devam ediyor. Şu an için antrenmanlar çok güzel gidiyor. İlk hafta karşılaştığımız Çaykur Rizespor, ligin çok güçlü takımlarındandı. Geçen hafta Samsunspor'a karşı çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. 90 dakikaya baktığımızda genelde biz üstündük. Son dakika kaçırdığımız bir de penaltı vardı. En kötüsü berabere bitebilirdi ama buna çok takılmıyoruz. Önemli olan nasıl başladığımız değil nasıl bitireceğimizdir."

Öte yandan, idmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik uygulamalar üzerinde duruldu.

Antrenmanda tedavisi devam eden Nikola Mikic yer almazken Akın Açık takımdan ayrı koştu.

Çalışmayı Manisaspor Kulübü Başkanı Abdullah Mergen ile ikinci başkan Hakkı Övünç de izledi.

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FutbolGaziantepsporManisasporSait KarafırtınalarTFF 1. Lig
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