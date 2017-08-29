Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Kurmay Albay Muzaffer Düzenli Böcek ilaçlı yumurta Deniz
Çatı yalıtımına da girdi
Çatı yalıtımına da girdi
İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul için fırtına uyarısı
Enerjide rekor kırdırdı
Enerjide rekor kırdırdı
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı

Keita Balde, Monaco'da

- Ligue 1 ekibi Monaco, Lazio'dan Senegalli hücum oyuncusu Keita Balde'yi transfer etti

Keita Balde, Monaco'da


İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) son şampiyonu Monaco, İtalya ekibi Lazio'dan Senegalli hücum oyuncusu Keita Balde'yi kadrosuna kattı.

Monaco Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Keita Balde ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İtalya basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun Keita Balde transferi için Lazio'ya bonuslarla birlikte 35 milyon avro ödeyeceği öne sürüldü.

Forvet arkası ve kanatlarda görev yapabilen genç futbolcu, geçen sezon Lazio formasıyla 34 maça çıktı ve 16 gol attı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FutbolKeita BaldeLazioMonaco
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5