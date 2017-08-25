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Kel Aliço Pehlivanı Anma ve Yağlı Güreşleri

- İsmail Balaban, finalde Recep Kara'yı yenerek başpehlivan oldu

Kel Aliço Pehlivanı Anma ve Yağlı Güreşleri


EDİRNE (AA) - 18. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı etkinlikleri kapsamında efsane pehlivan Kel Aliço adına düzenlenen yağlı güreşlerde başpehlivanlığı İsmail Balaban elde etti.

Köprü Mahallesi'ndeki fuar alanında düzenlenen Kel Aliço Pehlivanı Anma ve Yağlı Güreşleri'nde 13 boyda yaklaşık 350 pehlivan mücadele verdi. Organizasyonda bu yıl Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılan 27 başpehlivan da güreş tuttu.

Başpehlivanlık güreşlerinde İsmail Balaban ile Recep Kara, rakiplerini yenerek finalde karşılaştı.

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde adını zirveye yazdıran Balaban, Kara'yı yenerek Kel Aliço Pehlivanı Anma ve Yağlı Güreşleri'nin de başpehlivanı oldu.

Güreşçilere ödülleri İpsala Kaymakamı Ali Uysal, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, eski güreş ağaları ve protokol üyeleri tarafından verildi.


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