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Kenan Sofuoğlu, Almanya'ya liderlik için gidecek

- Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sezonun ikinci bölümünün ilk yarışı olan Almanya etabını kazanarak liderliği ele geçirmeyi hedefliyor - Kenan Sofuoğlu: "Sezonun ikinci bölümünün ilk yarışı olan Almanya etabı, bizim için çok önem arz ediyor. Hiç şansım olmayan şampiyonada bir kapı açıldı, bir ışık doğdu ve genel klasman lideriyle aradaki farkı kapattım" - "Almanya etabında başarılı olursam genel klasmanda liderliğe yükseleceğim. Bunun bilinciyle iyi hazırlanıp Almanya'da zafer kazanmak istiyorum ve şampiyonada lider duruma gelmeyi hedefliyorum"

Kenan Sofuoğlu, Almanya'ya liderlik için gidecek


SAKARYA (AA) - UĞUR SUBAŞI - Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda 20 Ağustos Pazar günü Almanya'da yapılacak sezonun ikinci bölümünün ilk yarışını kazanarak liderliği ele geçirmek istiyor.

Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 2 yarışına katılamayan, bir yarışı ise tamamlayamayan Kenan Sofuoğlu, daha sonra aldığı başarılı sonuçlarla sezonun ikinci bölümü öncesi lider durumda bulunan sporcuyla arasındaki 75 puanlık farkı 5'e düşürmeyi başardı.

Milli motosikletçi, Dünya Supersport Şampiyonası'nda 20 Ağustos Pazar günü Almanya'da gerçekleştirilecek sezonun ikinci bölümünün ilk yarışı öncesi hazırlıklarını Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, adını taşıyan pistte sürdürüyor.

Kenan Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir aranın ardından sezonun yeniden başlamasının heyecanını yaşadığını söyledi.

Sezona verilen ara boyunca antrenmanlarına devam ettiğini aktaran Kenan Sofuoğlu, "Bu tatil süresinde İtalya'da test yaptım, bu test çok önemliydi. 2018'de kullanacağımız bazı lastikleri deneme fırsatı bulduk. Bu haftayı da Sakarya'da antrenmanlarla geçirip Almanya yarışına hazırlanıyorum. Sezonun ikinci bölümünün ilk yarışı olan Almanya etabı, bizim için çok önem arz ediyor. Hiç şansım olmayan şampiyonada bir kapı açıldı, bir ışık doğdu ve genel klasman lideriyle aradaki farkı kapattım. Fransız pilotla şu anda aramda sadece 5 puan var." diye konuştu.


- "Artık rakibimin ne yaptığı çok önem arz etmiyor"


Kenan Sofuoğlu, sezon başındaki puan kayıplarını kapattığını, dört yarış üst üste kazanarak puan farkını 5'e düşürdüğünü dile getirdi.

Almanya'daki yarışı kazanmaya konsantre olduğunu belirten Kenan Sofuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Artık rakibimin ne yaptığı çok önem arz etmiyor. Ben sadece kazanmaya çıkacağım. Şampiyonluk stresine çok girmek istemiyorum. Bu stres insana zor anlar yaşatıp hata yaptırabiliyor. Almanya etabında başarılı olursam genel klasmanda liderliğe yükseleceğim. Bunun bilinciyle iyi hazırlanıp Almanya'da zafer kazanmak istiyorum ve şampiyonada lider duruma gelmeyi hedefliyorum. Kalan 5 yarışta niyetim 3 ya da 4 yarış kazanabilmek. Eğer bunu başarırsam, final yarışının yapılacağı Katar'a rahat bir kafayla gitme şansı bulacağım. Elimden geleni yaparak 6. şampiyonluğun mücadelesini vereceğim. Almanya yarışını kazanırsam lider olacağım. Bu, imkansız gibi görünüyordu fakat son 4 yarışı kazanmak puan farkını kapatmamı sağladı. İnşallah Almanya'ya şampiyona liderliği için gidiyorum."

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Almanya EtabıDünya Süpersport ŞampiyonasıKenan SofuoğluMotosiklet
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