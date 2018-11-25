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Kenan Sofuoğlu, Verstappen ile buluştu

- Eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu: "İnşallah en kısa zamanda Formula 1'de bir Türk pilotu izleyebiliriz"

Kenan Sofuoğlu, Verstappen ile buluştu
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İSTANBUL (AA) - AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Formula 1 takımlarından Red Bull Racing'in Hollandalı pilotu Max Verstappen ile buluştu.

Formula 1'de sezonun son yarışı Abu Dabi Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen buluşmada Kenan Sofuoğlu ile Verstappen, görüş alışverişinde bulundu.

Beş kez Dünya Supersport şampiyonluğu yaşayan Sofuoğlu, "İnşallah en kısa zamanda Formula 1'de bir Türk pilotu izleyebiliriz." dedi.

Abu Dabi'ye Red Bull Racing takımını desteklemek için geldiğini belirten Kenan Sofuoğlu, "Burada çok beğendiğim pilotlardan Max Verstappen ile uzun bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bir gün buralara bir Türk sporcusunu desteklemek için de geliriz. En büyük hayallerimden biri de Formula 1'e pilot yetiştirmek." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1Kenan SofuoğluMax Verstappen
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