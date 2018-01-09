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Kenan Sofuoğlu: Yeniden şampiyon olmak istiyorum

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 2017'de kaybettiği dünya şampiyonluğunu yeniden kazanmak istediğini söyledi.

Kenan Sofuoğlu: Yeniden şampiyon olmak istiyorum

İSTANBUL (AA) - Afyonkarahisar'da 1-2 Eylül'de düzenlenecek Motokros Dünya Şampiyonası'nın tanıtım toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kenan Sofuoğlu, sakatlığının geçtiğini belirterek, "Önümüzde ki hafta antrenmanlara başlayacağım. Ocak aynın sonunda önce Portekiz sonra İspanya'da iki günlük test antrenmanları yapacağız. Şubat ayının son haftası da ilk yarışımız olan Dünya Şampiyonası başlıyor. Ardından Avustralya, Tayland, Avrupa ve Arjantin'de bir çok yarışlarımız olacak. Yeniden şampiyon olmak istiyorum. Şu an için her şey yolunda." diye konuştu.

"Türkiye'nin ihtiyacı olan bir proje"

Düzce'deki pisti yaparken çok zorlandıklarını aktaran milli motosikletçi şöyle konuştu:

"Türkiye'nin ihtiyacı olan bir proje. Düzce'yi bir örnek yaptık, başka şehirlere de örnek olacaktır. Pist yapmak kolay değil. Arazinin altyapısında çok çalıştık, çok masraf yaptık. İnşallah umut ediyorum ki önümüzde ki nisan ayında motor kullanılabilir bir hale getireceğiz. Ama bunun kolay olmadığını söyleyebilirim. Maddi olarak gücümüz olsaydı şimdiye pist biterdi. Asfaltı dökmeye hazır hale geldik. İnşallah nisan ayında asfaltı dökeriz. Hep aksıyor, tabii ki nedeni maddi imkansızlıklar. İnşallah bitireceğiz."

Muhabir: Sezer Yavuz

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AfyonkarahisarKenan SofuoğluMotokros Dünya ŞampiyonasıMotosikletSpor
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