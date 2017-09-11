



GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Milli takım formasıyla ulusal ve uluslararası şampiyonalarda derece elde ettikten sonra antrenörlüğe başlayan 27 yaşındaki Ali Göz, kendisi gibi şampiyonlar yetiştiriyor.

Küçük yaşlardan itibaren yüzmeye başlayan Göz, 16 yaşında milli takıma girdikten sonra 400, 800 ve 1500 metrede Türkiye rekorları kırarak, dünya dokuzunculuğuna kadar yükseldi.

Milli takım forması altında 7 yıl mücadele ettikten sonra antrenörlüğe başlayan Ali Göz, beden eğitimi öğretmenliğinin yanı sıra 4 yıldır Gaziantep Şehitkamil Spor Kulübünde şampiyonlar yetiştiriyor.

Yoğun temposuna rağmen tecrübelerini öğrencilerine aktarmaya çalışan Göz, Türk sporuna bir dünya ve 15 Türkiye şampiyonu kazandırdı.

Ali Göz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazandığı başarıların sporcularına ilham verdiğini söyledi.

Yüzmeye 9 yaşında başladığını anlatan Göz, "13 yaşından sonra paletli yüzme yarışına yöneldim. 16 yaşımda milli takıma gittim. 23 yaşına kadar Türkiye'yi temsil ettim." dedi.

Birçok kez Türkiye ve dünya şampiyonalarına katıldığını aktaran Ali Göz, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 7 yıl boyunca gençler ve büyüklerde Türkiye rekoru benim elimdeydi. 400, 800, 1500 metrede Türkiye rekorları kırarak Dünya dokuzunculuğuna kadar yükseldim. 23 yaşımda sporu bıraktım. Antrenör olarak daha faydalı olacağımı düşündüm. Beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum bunun yanı sıra sporcular yetiştiriyorum. 4 yıldır 40 çocuğu paletli yüzmede şampiyonaya hazırlıyorum. Uluslararası müsabakalara giden 4 sporcum var. Biri dünya, 15 Türkiye şampiyonluğumuz var. Sayamadığım kadar Türkiye rekorlarımız var."





- "Sporcuları çok iyi anlıyorum"





Ali Göz, sporculuktan geldiği için öğrencilerini anlayabildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hem işin eğitimini aldığım hem de işin mutfak kısmında olduğum için sporcuların ne hissettiğini anlıyorum. Edinmiş olduğum tecrübeleri onlara aktarıyorum. Anılarımı anlattığımda etkileniyorlar. Motive kaynağı oluyor. Öğrencilerimden Emin, benim gibi 800, 1500 metrede birinci oldu. Yetenekli çocuklarımızı yüzmeye kazandırmaya devam ediyoruz."