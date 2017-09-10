Kendisini savunmak için başladığı karatede Türkiye ikincisi oldu





UŞAK (AA) - AYTUĞ CAN SENCAR - Uşak'ta, kendisini savunmak için başladığı karatede kısa zamanda Türkiye ikinciliğine kadar yükselmeyi başaran Hatice Çavdar, milli formayla uluslararası başarılar hedefliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 46 ilden 591 sporcunun katılımıyla Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye Okullararası Karate Şampiyonası'nda genç kızlar 59 kiloda gümüş madalya kazanan 15 yaşındaki Hatice Çavdar, milli takım formasıyla Avrupa ve dünya şampiyonu olmak istiyor.

Genç karateci, AA muhabirine yaptığı açıklamada ilk kez katıldığı bir organizasyonda Türkiye ikincisi olmanın kendisini daha da hırslandırdığını belirtti.

Geldiği nokta ve elde ettiği başarıların antrenörü Halit Dinçer Göngör ve ailesinin desteğiyle gerçekleştiğini ifade eden Hatice, "Bir gün yolda yürürken tanımadığım bir erkek çocuk laf attı. Bunu babama söylediğimde beni karateye başlamam konusunda ikna etti. Dinçer hocamla tanıştık, salonda karate yapanları izledim ve öğrenmeye karar verdim. İyi ki başlamışım, karateyi çok seviyorum. İlk katıldığım şampiyonada ikinci olmak güzel bir duygu, umarım bu madalyaların sayısı artar." dedi.

Hatice Çavdar, Dünya Karate Şampiyonası'na katılmak istediğini kaydederek, bunun için çok çalıştığını aktardı.

Haftanın her günü düzenli antrenman yaptığını vurgulayan Hatice, şunları söyledi:

"Bu spora başladığımda sadece kendimi savunmayı amaçlıyordum, artık amacım şampiyonalarda en iyi dereceleri elde etmek. Dünya şampiyonu olmak en büyük hedefim, bunun için çok çalışacağım. Babam bana çok destek oluyor. Antrenörüm sayesinde hedeflerime ulaşacağıma inanıyorum. Ben bu spora başladıktan sonra ağabeyim ve kuzenim de başladı. Onlar da benimle antrenmanlara geliyorlar. Umarım başarılı olurlar. Ülkemi uluslararası müsabakalarda en iyi şekildi temsil etmek istiyorum, bu benim için çok gurur verici olacak."

Antrenör Dinçer Güngör ise Hatice Çavdar'ın yetenekli olduğunu, bu yeteneğini geliştirmesi için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Genç sporcunun çalışma azminin kendilerini gelecek adına umutlandırdığını anlatan Güngör, şöyle konuştu:

"Normalde iki senelik bir sporcunun Türkiye şampiyonasında derece yapması çok zor. Hatice istikrarlı bir şekilde çalışıyor, her gün antrenmanlara geliyor. İleride daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Bu salonda 7 milli sporcumuz var, 5 tanesi Türkiye şampiyonu, biri Türkiye ikincisi diğeri de Türkiye üçüncüsü. Türkiye'de aktif turnuvalara katılan 125 kulüp var, biz bu kulüpler arasında ilk üçe girmeyi başardık. Ancak gençler kategorisinde hiç derecemiz yoktu, Hatice sayesinde bu başarıyı da elde ettik."

Baba Mehmet Çavdar ise kızının başarısından dolayı gurur duyduğunu kaydetti.