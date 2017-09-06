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Kevin Anderson ve Venus Williams yarı finale yükseldi

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta Kevin Anderson ve Venus Williams yarı finale yükseldi.

Kevin Anderson ve Venus Williams yarı finale yükseldi

İSTANBUL (AA) - ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvanın dokuzuncu gününde tek erkeklerde korta çıkan Güney Afrika Cumhuriyeti'nden 28 numaralı seribaşı Kevin Anderson, 17 numaralı seribaşı ABD'li Sam Querrey ile karşılaştı.

Rakibini 7-6, 6-7, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-1 mağlup eden 31 yaşındaki Anderson, kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında yarı finale çıktı. Anderson, yarı finalde İspanyol Pablo Carreno Busta ile eşleşti.

Tek kadınlarda 2000 ve 2001 yıllarında üst üste ABD Açık şampiyonluğu yaşayan Venus Williams, çeyrek finalde karşılaştığı Çek Petra Kvitova'yı 6-3, 3-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek, adını yarı finale yazdırdı.

Turnuvada dokuzuncu kez yarı final bileti alan 37 yaşındaki ABD'li Williams, yarı finalde vatandaşı Sloane Stephens ile eşleşti.

ABD Açık'ta diğer yarı finalistler Karolina Pliskova-CoCo Vandeweghe, Madison Keys-Kaia Kanepi, Rafael Nadal-Andrey Rublev ve Roger Federer-Juan Martin del Potro maçlarının ardından belli olacak.

Muhabir: Yunus Kaymaz

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