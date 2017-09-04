Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ekonomi situs inversus totalis havalimanı
Cam seyir terasına yoğun ilgi
Cam seyir terasına yoğun ilgi
Dolar/TL 3,43'ün üzerinde
Yılın en düşük seviyesinde
Kodlamayı kolay öğretecek
Kodlamayı kolay öğretecek
Yeni nesli tanıtıldı
Yeni nesli tanıtıldı
Balık tezgahları şenlendi
Balık tezgahları şenlendi

Khedira'dan örnek davranış

- Alman futbolcu Sami Khedira, kanser hastası ile maddi durumu iyi olmayan bin 200 çocuğa Almanya-Norveç maçı için bilet aldı

Khedira'dan örnek davranış


ANKARA (AA) - İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Alman oyuncu Sami Khedira, bu akşam oynanacak Almanya-Norveç maçı için kanser hastası ile maddi durumu iyi olmayan bin 200 çocuğa bilet aldı.

Alman basınına konuşan Khedira, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Almanya ile Norveç arasında bu akşam oynanacak karşılaşmayı, Stuttgartlı kanser hastası ile maddi durumu iyi olmayan bin 200 çocuğun izleyeceğini söyledi.

Almanya Futbol Federasyonu ise biletlerin alınmasına katkılarından dolayı Sami Khedira ve 15 hayır kuruluşuna teşekkür etti.

Kariyerine Stuttgart takımında başlayan ve yıldızının parlamasının ardından Real Madrid ve son olarak Juventus forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, Almanya Milli Takımı'nda ise 70 maça çıktı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Almanİtalya 1. Futbol LigiJuventusSami Khedira
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5