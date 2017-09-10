Kick Boks: Gençler Avrupa Şampiyonası





ANKARA (AA) - Makedonya'da düzenlenen Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 9 altın, 14 gümüş ve 19 bronz madalya kazandı.

Başkent Üsküp'te yapılan şampiyonada milli sporcular, 9 altın, 14 gümüş ve 19 bronz olmak üzere toplam 42 madalya elde etti.

Şampiyonada erkeklerde Erdal Karataş, Doğukan Güzelkabaağaç, Adem Aşantuğrul, İsa Göçmen, Cengi̇z Lale, Eren Gökmen, kızlarda Esra Özyol, Fatma Zehra Kol ve Tubanur Kıvrak altın madalya kazandı.

Gümüş madalyayı ise erkeklerde Duran Gök, Muhammed Samed Özel, Yusuf Kılıç, Can Özbatur, Gürkan Muhammet Çağlıyan, Nesi̇m Şenpınar, kızlarda Melek Sarı, Sabri̇ye Gür, Beyza Çeli̇k, Şeymanur Şahi̇n, Di̇lara Buse Çeli̇k, Gamze Özdemi̇r, Sultan Ünal, Zeynep Çeti̇ntaş aldı.

Bronz madalyaya ulaşan milli sporcular da erkeklerde Abdulkadi̇r Mutlu, Abdulselam Kurt, Ali̇ Göktürk Benli, Bahadır Tuna Badem, Ci̇han Yurt, İsmet Can Demi̇r, Mahsum Teker, Mert Şahbaz, Mustafa Türk, Samet Selman Göller, Oğuzhan Edi̇k, Özkan Toprak, Vahap Samet Zurnacı, Yasi̇n Karagül, kızlarda Di̇lan Çeti̇n, Fatma Turan, Gözdenur Göktaş, Hami̇de Yavuz ve Hati̇ce Canlı oldu.

Şampiyonayı değerlendiren Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası'nda, bütün sporcularımız devleti, milleti ve bayrağı için elinden geleni yaptı, hepsini alınlarından öpüyorum. Ayrıca onları yetiştiren ve şampiyonada görev alan antrenörlerimize teşekkür ediyorum. En büyük destekçilerimiz, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'a, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın'a, müsteşar Sayın Faruk Özçeli̇k'e, müsteşar yardımcılarımıza, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'a, bizlerden dualarını esirgemeyen camiamıza ve yüce milletimize teşekkür ediyorum. Aldığımız madalyaları vatanımız, milletimiz ve bayrağımız için tereddüt etmeden canını veren tüm şehitlerimize armağan ediyoruz."





