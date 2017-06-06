Kilisli gençler Avrupa'da madalya mücadelesi veriyor

KİLİS (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Kilisli bilek güreşçi gençler, kısıtlı imkanlarla yaptıkları antrenmanlarla Polonya'nın Katowice kentinde düzenlenen 27. Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda çeşitli dereceler elde etti.

Şampiyonada, genç erkekler 65 kiloda sağ ve sol kolda Ahmet Recep Cabioğlu Avrupa üçüncüsü oldu. Genç kızlar 50 kiloda Gökçe Nur Dellekoğlu dördüncü, 21 yaş altı erkeklerde Ahmet Berkay Kurt yedinci sırada yer aldı.

Antrenmanlara ilk olarak bir lisenin salonunda başlayan sporcular, 2 yıldır Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından tahsis edilen, yüzme havuzundaki salonda çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Kilis Temsilcisi İsmail Kurt, AA muhabirine açıklamasında, Kilis'te 2001 yılından beri bilek güreşi antrenörlüğü yaptığını, bu süre zarfında başarılar elde ettiklerini söyledi.

Bilek güreşinin, herkes tarafından yapılabileceğini ifade eden Kurt, bu sporu kent genelinde yaygınlaştırmayı amaçladıklarını dile getirdi.





- "İmkanlar çerçevesinde var gücümüzle çalışıyoruz"





Kurt, bilek güreşinin kaba kuvvet içermeyen tamamen dostane bir spor dalı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bilek güreşinin Türkiye’deki bütün gençlere yayılması amacıyla Kilis'te çalışmalarımıza devam ediyoruz. 12-13 yaşlarında bilek güreşi yapan çocuklarımız var. Bilek güreşi dendiği zaman kaba bir güç olarak akla geliyor ama aslında tam tersi. Estetiği bol spor dalı. Estetik olmazsa kaba güçten herhangi bir sonuç elde edemiyorsunuz. 3 yıl boyunca bir lisenin spor salonunda antrenmanlarımızı sürdürdük. Daha sonra Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yüzme Havuzu'ndaki merdiven altı bize tahsis edildi. Var gücümüzle bize verilen imkanlar çerçevesinde çalışmaya devam ediyoruz."





- "Şampiyonalardan elimiz boş dönmedik"





Türkiye'de futbola verilen değer kadar bilek güreşi gibi diğer spor dallarına da önem verilmesi gerektiğine işaret eden Kurt, "Bilek güreşi, tekvando ve judo gibi dallara gereken önem verilmesi halinde başarılı sporcular çıkacağına inanıyorum. Sporun esas amacı, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve onların sosyalleşmesini sağlamak. Biz de bilek güreşini Kilis ilinden ülkemize kanıtlamaya çalıştık. Daha önce müsabakalara gittiğimiz zaman 'Kilis nerede' diye sorarlardı. Ama şu anda Kilis dediğiniz zaman korkulu bir rüya haline geldik. Gençler kategorisinde gerçekten çok iyiyiz. Gittiğimiz şampiyonalardan elimiz hiçbir zaman boş dönmedik." ifadelerini kullandı.





- Ahmet Recep: "Zor şartlarda çalıştık"





Genç erkeklerde sağ ve sol kolda Avrupa üçüncüsü olan 17 yaşındaki Ahmet Recep Cabioğlu, 2012 yılından beri bilek güreşi yaptığını belirtti.

2016 yılında Bulgaristan'daki Dünya Şampiyonası'nda ikincilik, bu yıl da Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini anlatan Ahmet Recep, "Antrenman salonumuz olmadığı için zor şartlarda çalışmalarımızı sürdürdük. 2016 yılında sol kolda Türkiye şampiyonu oldum. Sağ kolda da Türkiye üçüncüsü olarak milli takıma katılmaya hak kazandım. Polonya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda sağ ve sol kolda Avrupa üçüncüsü oldum. Bilek güreşine akrabalarımın yönlendirmesiyle başladım. Antrenmanlarda daha iyi çalışıp dünya şampiyonu olmak istiyorum." şeklinde konuştu.





- Gökçe Nur: "Amacım kadın sporcuların bu spora yönelmesini sağlamak"





Genç kızlarda Avrupa dördüncüsü olan 16 yaşındaki Gökçe Nur Dellekoğlu da bilek güreşine, milli takım sporcusu kuzenleri sayesinde başladığını anlatarak, "2011 yılında başladım. Kuzenlerim milli takım sporcusu. Ben de onlar sayesinde buralara geldim zaten. Amacım Kilis gibi küçük bir ilde daha fazla kadının bu spora yönelmesini sağlamak." diye konuştu.





- Ahmet Berkay: "Kilis şartlarında antrenman yapmak zordur"





Sporculardan 19 yaşındaki Ahmet Berkay Kurt ise Kilis'te zor şartlar altında antrenmanlar yaptıklarını söyledi.

Kilis'in bilek güreşinde elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye başladığını vurgulayan Kurt, "Kilis şartlarında antrenman yapmak zordur. Özellikle Kilis'e bombalar atıldığı zaman biz zor şartlar altında antrenmanlar yaptık. Ben küçük bir şehir olan Kilis’ten bütün dünyaya ismimi duyurmayı hedefliyorum. Bunun için çok daha fazla çaba sarf etmemiz lazım." değerlendirmesini yaptı.