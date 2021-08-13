Kim şampiyon olur işte o araştırma

NG Araştırma Genel Müdürü Nedim Barut Türkiye Süper Ligi 2021/2022 Sezonu Tahminleri konusunda bir araştırma yaptıklarını açıkladı. İşte o araştırmanın tüm sonuçları

Araştırmamız 30 Temmuz – 9 Ağustos 2021 tarihleri arasında 15 yaş üzeri, Türkiye genelinde 1848 kişinin katılımı ile online araştırma platformumuz benderimki.com üzerinde gerçekleştirildi.

Araştırmamıza katılan taraftarların dağılımını incelediğimizde ‘3 Büyükler’ olarak adlandırılan İstanbul takımlarının taraftarları, katılımcıların oldukça büyük bir kısmını oluşturuyor. Katılımcıların %36'sı Galatasaray’lı, %31’i ise Fenerbahçe’li ve %21'i Beşiktaş’lı. Anadolu kulüplerimizden en çok katılım gösteren taraftarlar ise %3 ile Trabzonspor oldu. Geriye kalan %9’luk taraftar ise diğer takımları destekleyenlerden oluştu.

Şampiyon kim olur?

2020-2021 futbol sezonunun başlamasına sayılı günler kala takımlar transfer için yarışırken aynı heyecan taraftarları da sarmış durumda. Katılımcılara önümüzdeki sezon şampiyonluktaki en önemli favorilerini sorduk! Verilen cevapların dağılımları "3 Büyükler" olarak bilinen kulüplerimizi öne çıkarıyor.

Geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın yönetiminde şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş ile yeni sezona güçlü bir kadro ve yeni teknik direktörüyle giriş yapan Fenerbahçe %29luk oranlarıyla ilk sırayı paylaştılar. %27'lik oranıyla ise Galatasaray 3. favori konumunda.

Anadolu'nun ilk şampiyonu Trabzonspor %7, yeni transferleri ile gündeme bomba gibi düşen Adana Demirspor ise %3'lük oranlarıyla sürpriz şampiyonluk adayları oldu.

Küme düşmeye en yakın adaylar hangileri?

Sezon başı itibariyle katılımcıların %22’si Giresunspor’un küme düşmeye en yakın aday olduğunu belirtirken, %13’ü ise Altay’ın ligde tutunamayacağını belirtiyor. Bu sonuçlar, ligde yeni yükselen takımların başarılı olma ihtimalinin kamuoyu gözünde daha az olduğunu gösteriyor. Kayserispor küme düşmesi en çok beklenen takımlarda 3. sırada gelirken, 4. sırada ise Yeni Malatyaspor geliyor.

Gol kralı kim olur?

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray tarafından transfer edilen Mostafa Muhammed (Galatasaray), gösterdiği performans ile katılımcılar tarafından krallıkta en büyük aday. Katılımcıların %20'si Mısır'lı yıldızın gol kralı olacağını düşünürken, %16'sı ise Adana Demirspor'un dünyaca ünlü yeni transferi Mario Balotelli'nin (Adana Demirspor) mutlu sona ulaşacağını düşünüyor.

Geçen sezonun gol kralı Aaron Boupendza (Hatayspor) %15, Serdar Dursun (Fenerbahçe) %8, Cyle Larin (Beşiktaş) %8'lik oranlarıyla katılımcılar tarafından öne çıkarılan diğer adaylar.

En başarılı teknik direktör kim olur?

Katılımcıların, önümüzdeki sezon en başarılı teknik direktör tahminlerini incelediğimizde geçtiğimiz sezondaki başarıların öne çıktığını görüyoruz. Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon 2 kupayı birden kazanan Sergen Yalçın, %30’luk oranıyla ilk sırada yer alıyor. Galatasaray ile geçtiğimiz sezon şampiyonluğu gol averajı ile kaybeden Fatih Terim ise %28’lik oy oranıyla 2. sırada.

2015-2016 sezonunun ardından tekrar Fenerbahçe'nin başına geçen Vitor Perreria %23'lük oy alarak katılımcıların 3. favorisi durumunda.

Türk futbolundan şike temizlendi mi?

3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan şike süreci, üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen günümüzde bile gündemini koruyor. Araştırmaya katılan her 20 kişiden 13’ü Türk futbolunun şikeden temizlenmediğini düşünüyor. Bu durum, tuttuğu takımlardan bağımsız olmak üzere taraftarların futbolumuza olan güveninin azaldığını gösteriyor. Şikenin tamamen ortadan kalktığını düşünenlerin oranı ise her 20 kişiden yalnızca 2’si.

VAR (Video Yardımcı Hakem) uygulamasından memnun muyuz?

Ülkemizde son 3 sezondan itibaren uygulanmaya başlanan VAR (Video Yardımcı Hakem) uygulaması ise katılımcılar tarafından farklı değerlendiriliyor. VAR uygulaması kullanılmaya başlandıktan sonra hakem hatalarının sayısının azaldığı görülüyor. Fakat uygulamanın maç içindeki heyacanı düşürdüğünü düşünenler de var. Katılımcıların %50’si uygulamadan memnun olduğunu belirtirken, %28’i ise memnun olmadığını belirtti.

Katılımcılara VAR uygulaması ile ilgili detaylı görüşlerini sorduğumuzda, hataları minumuma indirip, adil bir ortam sağladığını düşünenlerin oranı %43 olurken, ülkemizde doğru uygulanmadığını düşünenlerin oranı ise %36.

Takımına en çok hangi transferi istersin?

Süper Lig, 3 ay aranın ardından 13 Ağustos Cuma akşamı nihayet başlayacak. Fakat bu 3 aylık arada gördük ki futbol sezonuna ara verildiğinde bile kulüpler arasındaki yarış hız kesmiyor. Sezon başı itibariyle hangi takımın daha fazla transfere ihtiyacı olduğunu taraftarlara sorduk. Avrupa’da hedeflerinin gerisinde kalan Galatasaray %27’lik oranıyla en çok transfer ihtiyacı olan takım olarak görülüyor. Fenerbahçe %21, Beşiktaş %11'lik oranlarıyla Galatasaray'ı takip ediyor. Bu kulüplerin bütçeleri itibariyle daha fazla transfer yapması olağan duruyor. Fakat hem UEFA’nın hem de Türkiye Futbol Federasyonu’nun koyduğu finansal kurallar nedeniyle transfer sezonu görülen ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleşmeyebilir.

Peki yeni sezonda en çok hangi futbolcuyu takımımızda görmek istiyoruz? Katılımcılara göre 2 sezon önce ligimizde Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth %15’lik oy oranıyla zirvede. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğundaki en önemli aktörlerden biri olan Rachid Ghezzal, %10 ile 2. sırayı alırken, Adana Demirspor’un yeni transferi Mario Balotelli’nin aldığı oran ise %9.

A Milli Takım neden başarısız oldu?

EURO2020 Avrupa şampiyonasına katılarak hepimizi heyecanlandıran A Milli Futbol Takımımız, maalesef turnuvada çıktığı 3 maçı da kaybederek elendi. Turnuva öncesi neredeyse tüm kamuoyunun güvenini kazanan takımımızın başarısız olma nedenlerini katılımcılara sorduk.

Katılımcıların %33'ü teknik direktörümüz Şenol Güneş'in performansı nedeniyle başarısız olduğumuzu düşünürken, %31'i ise etkisiz futbolcu performanslarını öne çıkardı. Takımımızın tecrübesiz olmasından dolayı, erken veda ettiğini düşünenlerin oranı ise %13.

Katılımcıları, turnuva performansıyla en çok hayal kırıklığına uğratan futbolcumuz %25'lik oranıyla Burak Yılmaz olurken, %17'lik oranıyla Hakan Çalhanoğlu 2. sırada yer aldı.

Futbola koronavirüs engeli!

Hepimizin bildiği üzere 2020 Mart ayından itibaren ülkemizde görülen koronavirüs vakalarından dolayı birçoğumuzun yaşamı olumsuz yönde etkilendi ve etkilenmeye devam ediyor. Öyle ki bu süreçten futbol da nasibini aldı! Federasyon 2021-2022 Futbol sezonunun 13 Ağustos'ta başlayacağını duyururken, bakalım katılımcılar böyle bir sağlık tehdidi varken maçların oynanmasını ne derece istiyor!

Her 10 kişiden 7'si futbol liglerinin devam etmesi gerektiğini düşünürken, 2'si ise oynanmaması gerektiğini düşünüyor.

Maçlarda taraftar olmalı mı?

Türkiye Futbol Fedarasyonu, pandemi sürecinden dolayı Ağustos ayından itibaren stadların %50 oranında taraftara açılacağını açıkladı. Son dönemde ise vaka sayısındaki artışlardan dolayı bu sürenin sezonun ilk yarısının sonuna kadar uzayacağı düşüncesi hakim. Katılımcıların %53'ü federasyonun kararını doğru buluyor. Bu tercihte bulunanların ortak düşüncesi sosyal mesafeye uyularak, taraftar heyecanı ile futbolun daha zevkli hale gelmesi yönünde.

Katılımcıların %24'ü tüm maçların seyircisiz oynanması gerektiğini düşünürken, %17'si ise maçların tam kapasiteyle taraftara açık olması yönünde fikir belirtiyor.

Yabancı sınırı kaç olmalı?

Geçtiğimiz aylarda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan karar ile yabancı sınırı konusu tekrar gündeme geldi. Federasyon kararı gereği bir takımda oynayabilecek yabancı sayısı kademeli olarak 8’e düşürülecek. Mevcut durumda her takımın kadrosunda 14 yabancı futbolcu bulunabiliyorken bu karar kulüplerin oldukça tepkisini çekti. Biz de kamuoyunun bu konuda ne düşündüğünü sorduk.

Katılımcılara bir takımda kaç yabancı olması gerektiğini sorduğumuzda verilen cevapların ortalaması 9 yabancı olarak dikkat çekiyor. Bu sonuç da federasyonun kararını destekler nitelikte. Yabancı sayısının sınırsız olması gerektiğini belirtenlerin oranı %18 olurken, %1’lik kesim ise takımlarda hiç yabancı oyuncu bulunmasını istemiyor.

Ligimizin seviyesini nasıl yükseltebiliriz?

Uzun yıllardır Avrupa’da başarıya hasret kaldığımız bu dönemlerde, kamuoyunda ligimizin kalitesi tartışılacak duruma geldi. Çoğu zaman Avrupa Liglerinde oynanan futbolu gıptayla izlediğimiz ise acı bir gerçek. Biz de katılımcılara bu liglerin seviyesine yükselmemiz için en önemli etkenleri sorduk. Katılımcıların büyük çoğunluğu altyapının gelişmesi gerektiğini ifade etti.

Diğer faktörler şu şekilde sıralandı;

Altyapının gelişmesi 46%

Bir futbol sistemi üzerinde istikrar yakalanması 18%

Kaliteli transferler yapılarak kadro planlanması 11%

Kulüplerimizin Avrupa'da sportif başarı yakalaması 8%

Lise futbol takımlarının profesyonelleştirilmesi 5%

Yayınların tüm dünyaya satılabilmesi 5%

Al-sat dengesinin kurulması 3%

Devlet desteği 3%

Transfer limiti uygulaması adil mi?

Kulüplerimizin içinde bulunduğu maddi krizler nedeniyle geçtiğimiz sezon Türkiye Futbol Federasyonu, takımlara transfer limiti uygulaması getirdi. Bu uygulama ile her takım toplam kazancının yalnızca 3’te 1’ini transferlere ve futbolcu maaşlarına harcayabilecek. Bu karar bazı kulüplerimiz tarafından oldukça büyük bir tepkiyle karşılandı.

Katılımcıların %36’sı uygulamanın adil olduğunu düşünürken, %29’u adil olmadığını, %35’i ise kısmen adil olmadığını düşünüyor.