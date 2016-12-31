İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, transferi kulübün gerçeklerine göre yapacaklarını belirterek, Ryan Babel'in ismini vermeden, bir oyuncuyu kadroya dahil ettiklerini ve ikincisinin de kesin olacağını söyledi.



Orman, BJK TV'de katıldığı programdaki açıklamalarında, transfer konusunda beklentiler olduğuna dikkati çekerek, "Şunu alalım, bunu alalım diyorlar. Benim oturduğum koltuktan bakmak lazım. Büyük zorluklar var. Stadımızın yanında çok kısa süre önce 45 kişi rahmetli oldu. Yüzlerce gazimiz var. Transfer kolay değil. Gerçeklerimize göre hareket etmemiz gerekiyor. Kimse çok büyük beklenti içinde olmasın." dedi.



Alınacak oyunculardan daha önemlisinin mevcut futbolcuların parasını ödemeleri olduğunu kaydeden Orman, şöyle devam etti:



"Transfer ettiğin oyuncunun parasını ödemedin, bu zaten başarısızlık. UEFA ile anlaşmalarımız var. Oyuncu satmadan alamıyoruz. Bütçenin dışına çıkamıyoruz. Bütçemiz oranında transfer yapacağız. İyi oyuncular almaya çalışacağız ancak hayal de görmeyelim. İki transferi kesin yapacağız. Birini yaptık, ikincisi, üçüncüsü ve dördüncüsünün de olma ihtimali var. Takımdan ayrılanlar da olacaktır. Oynatmadığımız oyunculardan rahatsızım. Oyuncu oynamadığı sürece köreliyor. Kiraya verebiliriz. Yılbaşından sonra üzerinde çalışacağımız konu."



"UEFA'nın anlaşmasını belki bu sene bitirebiliriz"

Transferde adı sık sık Beşiktaş ile gündeme gelen Antalyasporlu futbolcu Samuel Eto'o konusundaki soruyu cevaplayan Fikret Orman, "Eto'o çok önemli bir oyuncu. Başka takımın oyuncusu. Sezon başında Antalyaspor ile tatsızlık yaşadık. Geldiler, konuştuk. Nasipse olur. Olmazsa olmaz. Önemli olan Beşiktaş'ın ilkeleridir." değerlendirmesinde bulundu.



Futbolda büyük hedeflere koşmak için yapılanmayı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Orman, "Önümüzdeki sene UEFA ile yaptığımız anlaşmanın son senesi. Bu sene de hedefi tutturacağız gibi gözüküyor. UEFA'nın anlaşmasını belki bu sene bitirebiliriz." ifadelerini kullandı.



"Birlik olup oralarda mücadele etmemiz lazım"

Başkan Orman, üniversite çalışmaları konusunda bilgi vererek gelecek ayın sonuna doğru para blokajının olacağını, ardından üniversitenin kuruluş aşamasına geçeceklerini söyledi.



Diğer kulüp yöneticilerinin Beşiktaş'a yönelik olumsuz söylemlerine değinen Orman, "Bizim mücadele edeceğimiz yer MHK (Merkez Hakem Kurulu) değil, UEFA'daki yerler. Fenerbahçe'nin ve bizim Avrupa'daki maçlarımızda yapılanlar ortada. Birlik olup oralarda mücadele etmemiz lazım. Beşiktaş taraftarına sempatik olmak için başka taraftarları rencide etmek istemiyorum. Maalesef bundan beslenenler var. Bu çark geride kaldı, düzelecek. Bu zihniyetler, insanlar değişecek." şeklinde konuştu.