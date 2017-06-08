Kırkpınar Er Meydanı yenilenecek





EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'ndeki Er Meydanı'nda yenileme çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Gürkan, belediyenin meclis salonunda düzenlediği basın toplantısında, Kırkpınar Er Meydanı modernizasyonu projesinin, Kalkınma Bakanlığı yatırım programına alındığını öğrendiğini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın konuyu takip ettiğini ifade eden Gürkan, "Kırkpınar Er Meydanı modernizasyonunun projelerini bekliyoruz. Avam proje bana geldi. Tabi uygulama projesi de gelecek, Koruma Kurulundan onaylanacak. Bunun ihalesini Gençlik ve Spor Bakanlığı yapacak. Bu yıl Kırkpınar bittikten sonra inşallah modernizasyona başlayacağız. Güreş antrenman salonu, Kırkpınar Müzesi gibi bir çok alan yapılacak. Hedefimiz turlarla da program yaparak, kış ayları hariç hafta sonları belli saatler dahilinde gösteri güreşleri düzenlemek." diye konuştu.

Recep Gürkan, 10-16 Temmuz'da yapılması planlanan 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri davetiyelerinin de hazırlandığını dile getirerek, "Fransızların bizden çok önce fark ederek patentini aldığı ve kozmetiklerde kullandığı Edirne kırmızısını öne çıkarmak istiyoruz. Tasarımları bitti. Önümüzdeki hafta protokol kısmının basımını gerçekleştirip, bu yıl biraz daha erkene çekerek bayramdan önce, en azından Ankara davetlerini bitirmeyi istiyorum." ifadelerini kullandı.