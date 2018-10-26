Klasik araçların

İSTANBUL (AA) - Klasik otomobiller, “Cumhuriyet Rallisi” kapsamında Ayvalık’a gitmek üzere Kartal’daki İstMarina AVM’den yola çıktı. Klasik otomobil tutkunları, 2 gün boyunca Ayvalık’ta yarışacak.



Klasik Otomobil Kulübü’nün 19-26 Ekim'de İstMarina AVM’nin ana sponsorluğunda düzenlediği, otomobil tutkunlarını bir araya getiren Klasik Otomobiller Sergisi sona erdi.

Sergiden çıkan otomobiller, uluslararası klasmanda yer alan ve Dünya Klasik Araçlar Federasyonu A grubu etkinlik kategorisinde her yıl düzenlenen ''Cumhuriyet Rallisi' kapsamında Ayvalık’a doğru yola çıktı.

Kartal'daki İstMarina AVM’nin önünde düzenlenen toplantıda konuşan Klasik Otomobil Kulübü Genel Sekreteri Yeliz Balıbey, kulüp olarak her yıl 3 ralli düzenlediklerini belirterek, Cumhuriyet Rallisi’nin bu sezonun son rallisi olduğunu söyledi.



Yarışmacıların, yılın şampiyonlarının belli olacağı için heyecan duyduklarını ifade eden Balıbey, "Her yarışın ayrıca bir şampiyonu olduğu gibi yıl içerisinde de bir genel şampiyonluk oluşuyor. Cumhuriyet Rallisi, onu belirleyici bir yarış olacak." dedi.





- "Rallimize 100’ün üzerinde katılımcımızla devam edeceğiz"





Yeliz Balıbey, Cumhuriyet Rallisi’ni Cumhuriyet'in 95. yıl dönümü şerefine düzenlediklerini belirterek, "Rallimizin startını İstMarina’dan verip Ayvalık’ta başlangıcını yapacağız. Üyelerimiz arasında bir anket yapmıştık ve üyelerimizin büyük çoğunluğundan 'Ayvalık' cevabı gelince bütün çalışmalarımızı o yönde geliştirdik. Bu sebeple de her anlamda rekor katılım geldi. Klasik araçlarımızdan, sponsorlarımızdan… 61 araç kayıt yaptırdı. Bununla birlikte bizimle Ayvalık’ta buluşacak olan başka klasik otomobillerimiz var. Rallimize aşağı yukarı 100’ün üzerinde bir katılımcımızla devam edeceğiz." şeklinde konuştu.



Cumhuriyet ismine yakışır bir ralli düzenlemeye gayret ettiklerini, yarışmada sevgi ve saygının esas olduğunu dile getiren Balıbey, Cumhuriyet Rallisi’nin, motor sporları içerisinde aileyle yapılabilecek ender sportif yarışmalardan biri olduğunu, yarışta katılımcıların yüzde 32’sini kadınların oluşturduğunu anlattı.





- “En yüksek katılımı bu yarışta gördük”





Klasik Otomobil Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Durgut Berberoğlu da Cumhuriyet Rallisi’nin seremonik startını İstMarina AVM’den yaptıklarını, araç sürücülerinin aileleriyle Ayvalık’a geçeceğini söyledi.

Berberoğlu, ralliyle ilgili şu bilgileri verdi:



"Ayvalık’ta 2 gün boyunca 14 özel etap yapacağız. Zeytin tarlaları arasından geçerek Kaz dağlarına uzanacağız. Oradan Edremit, Akçay ve pazar akşamı bitecek. Ödül törenimizden sonra 29 Ekim sabahı Ayvalık Kaymakamlığı’nın düzenlediği Cumhuriyet kutlamalarında da bir kortej yapacağız. Katılım sayısında bir rekora ulaştık. İstanbul dışında yapılan rallilerimiz içinde en yüksek katılımı bu yarışta gördük."



Kulübün 1990 yılında kurulduğunu, her yaş ve meslek grubundan 700’e yakın üyesi bulunduğunu bildiren Berberoğlu, klasik otomobilleri yollarda tutmaya çalıştıklarını, özellikle gençlerin ilgisini beklediklerini ifade etti.





- "Yarın sabah Ayvalık’ta resmi ralli startını yapacağız"





Klasik Otomobil Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şakar ise kulübün her yıl 23 Nisan, 19 Mayıs ve 29 Ekim’de 3 büyük ralli düzenlediğini söyledi.



Cumhuriyet Rallisi’nin, kulübün Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun (TOSFED) Türkiye Şampiyonası’na puan veren son ralli olduğunu belirten Şakar, 29 Ekim rallisinin yağmursuz bir havaya denk gelmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.



Şakar, şunları kaydetti:



"Rallimiz sürat üzerine kurulu değildir. Belirli kuralları vardır, sabit hızı disipline etmeye çalışan, kendi içinde birkaç numara barındıran keyifli bir rallidir. Birinci önceliğimiz dostluk...

Bugün seremonik startımız İstanbul İstMarina’da... Çünkü burası bizim ana sponsorumuz. Yarın sabah Ayvalık’ta resmi ralli startını yapacağız. Ralli, 14 sabit hız testinden oluşacak. 350 kilometre yol 2 günde katedilecek. Zamanlamasını en iyi tutturan araçlar genel klasmanda birinci, ikinci olarak ve kendi kategorilerinde yine birinci, ikinci diye sıralanacak. Herhalde 2 gün boyunca 8’er saatlik seanslar halinde bitecektir. Kulübümüzün birinci amacı yarıştırmak değil, klasik araçları yollarda herkesin görmesini sağlamaktır."





- Türkiye’nin en genç Co-pilotu 9 yaşında





Ralliye katılan Alfa Romeo marka bir klasik araçta babası Erdem Top’a Co-pilotluk yapan "Türkiye’nin en genç Co-pilotu" 9 yaşındaki Şan Top, Cumhuriyet Bayramı’nda böyle anlamlı bir etkinlikte babasına eşlik etmekten gurur duyduğunu ifade etti.



Klasik Otomobil Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şakar’ın 16 yaşındaki oğlu Kaan Şakar da geçen yıl Co-pilotlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olduğunu belirterek, 1969 Peugeot arabalarını 18 yaşına geldiğinde kendisinin de kullanmak istediğini söyledi.





- Klasikler nostalji rüzgarı estirdi





Verilen bilgiye göre, aralarında Chevrolet, Mustang, BMW, Fiat, Porsche 356, Rolls Royce ve Cabrıolet gibi markaların klasik modellerinin yer aldığı, 1950 ve 1960’lı yıllara damgasını vuran, estetik tasarımları, taşıdıkları ruhları ve kullanıldıkları yılları anlatan tarzlarıyla pek çok kişinin tutkunu olduğu klasik otomobiller, yola çıkmadan önce Kartal sahilde konvoy halinde görsel bir şova imza attı.

1920’lerin efsane müzikleri ve Lindy Hop dans gösterisi eşliğinde çıkış yapan klasikler, İstanbul-Ayvalık güzergahı boyunca sadece müzelerde görülebilecek görsel zenginlik eşliğinde nostalji rüzgarı estirecek.







- Klasikler Kaz dağlarında





26-28 Ekim'de gerçekleşecek etkinlikte ralli üyeleri, 3 gün boyunca Kaz dağlarında yarışacak. Sürat unsuru içermeyen, belli zamanlama kurallarına uymaya ve yön/adres bulmaya göre puan alınan yarışlara üyelerin yanı sıra aileler de katılım gösterebilecek.

Yarışmanın etap birincilerine çeşitli hediyeler verilirken, sosyal medya üzerinden herkese açık düzenlenecek ödüllü yarışmada ise #efsaneklasikler paylaşımında en güzel klasik otomobil fotoğrafını paylaşan bir kişi yine sürpriz bir hediyenin sahibi olacak.

Cumhuriyet Bayramı’na özel kortej eşliğinde kapanışı yapılacak yarış, otelde düzenlenen gala gecesinin ardından ödül töreniyle son bulacak.







