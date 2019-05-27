Koç Spor Fest'in büyük finallerinde şampiyonlar belli oldu

İSTANBUL(AA) - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun ana sponsoru Koç Holding’in üniversiteli gençleri spor, müzik ve eğlence ile buluşturduğu, Türkiye’nin en geniş katılımlı gençlik ve spor festivali Koç Spor Fest, 14. yılının bahar etabında büyük finallerini gerçekleştirdi.

Koç Spor Fest'ten yapılan açıklamaya göre, yüzme, atletizm, jimnastik, voleybol, hentbol, futbol, oryantiring, basketbol ve dağ bisikleti branşlarında yapılan büyük finaller kapsamında 5 bini aşkın sporcuya Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliği yaptı.

Gündüz spor müsabakaları ve etkinliklerde keyifli anlar geçiren üniversite öğrencileri, 13 Mayıs'taki Gençlik Haftası'nın açılışında ise Koç Holding'in Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü nedeniyle düzenlediği büyük halk yürüyüşüne katıldı.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Koç Holding iş birliğiyle 13 Mayıs'ta 1919 metrelik Türk bayrağı eşliğinde gerçekleşen "19 Mayıs’ın 100. Yılında Yürüyoruz Yolunda" yürüyüşüne on binler katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayıp Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a ayak bastığı yer olan Tütün İskelesi'nde sona eren yürüyüşün ardından burada kurulan Koç Spor Fest sahnesinde Aslı Gökyokuş ve Athena konser verdi.

60 bin kişinin katıldığı konserde Athena, Koç Spor Fest sahnesinde ilk albümleri "Skalonga"dan, son albümleri "Altüst"e kadar hit olmuş şarkılarının yanı sıra farklı müzik türlerini kendi tarzlarında yorumladıkları repertuvarları ile gençlerle coşku dolu bir konserde buluştururken, Aslı Gökyokuş da yeni albümü "Dünya"dan ve önceki çalışmalarından eski ve yeni tüm hit şarkılarını söyledi.

Koç Spor Fest kapsamında, Setur ve Yapı Kredi'nin desteği ile düzenlenen KSF Talks seminerlerine ise 450 öğrenci katıldı.





- Adım Adım Kampüs Koşuları





Koç Spor Fest'in programına bu yıl eklenen "Challange Zone" isimli parkurlarda yarışan öğrencilerle mücadele ve fair play ruhu sahaların dışına taşarak üniversite geneline yayıldı. Bireysel bağışçılık ve STK'lara destek kültürünün özellikle gençler arasında yaygınlaşması hedefiyle düzenlenen yardımseverlik koşusu "Adım Adım" iş birliğiyle düzenlenen "Adım Adım Kampüs Koşuları"nın da 7'ncisi Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. 130 koşucu,"Adım Adım Kampüs Koşuları"na katılarak sivil toplum örgütlerinin bağış kampanyalarına destek oldu.



Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ayrıca, bu yıl hayata geçirilen ve sporu merkezine alarak sağlıklı bir yaşam için farklı konularda pek çok içeriği eğlenceli ve bilgilendirici bir yolla öğrencilerle buluşturan, aynı zamanda Koç Topluluğu şirketleri tarafından sağlanan fırsatlarla, öğrencilere kültür-sanat ve spor alanlarından aktiviteleri deneyimleme imkânı sunan "istop" isimli mobil uygulama ile tanıştı. İstop uygulaması; festival süresince tüm illerdeki ve büyük finaldeki programa, spor karşılaşmaları, konserler, atölyeler, paneller gibi tüm etkinliklerin en güncel detaylarına erişim sağlarken, tüm bu içerikleri sadece festival döneminde değil, yıl boyu Türkiye’deki tüm öğrencilere sunuyor.

Anlık yarışmalar ve sürpriz içerikleri ile kullanıcılarla dinamik bir ilişki kuran istop uygulaması, hem iOS hem Android uygulama marketlerinden kolaylıkla indirilebiliyor.

2019 Koç Spor Fest şampiyonları şöyle:

"Türkiye Koç Spor Fest Yüzme Kadınlar Şampiyonu: Yeditepe Üniversitesi

Türkiye Koç Spor Fest Yüzme Erkekler Şampiyonu: Yeditepe Üniversitesi

Türkiye Koç Spor Fest Atletizm Kadınlar Şampiyonu: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Türkiye Koç Spor Fest Atletizm Erkekler Şampiyonu: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Türkiye Koç Spor Fest Cimnastik Şampiyonası Akrobatik Cimnastik Şampiyonu: Marmara Üniversitesi

Türkiye Koç Spor Fest Cimnastik Şampiyonası Aletle Cimnastik Şampiyonu: Pamukkale Üniversitesi

Türkiye Koç Spor Fest Cimnastik Şampiyonası Estetik Cimnastik Şampiyonu: Ege Üniversitesi

Türkiye Koç Spor Fest Cimnastik Şampiyonası Senkronize Trampolin Şampiyonu: Bursa Uludağ Üniversitesi

Türkiye Koç Spor Fest Cimnastik Şampiyonası Step Şampiyonu: Boğaziçi Üniversitesi

Türkiye Koç Spor Fest Voleybol Kadınlar Şampiyonu: İstanbul Ticaret Üniversitesi

Türkiye Koç Spor Fest Voleybol Erkekler Şampiyonu: İstanbul Aydın Üniversitesi

Türkiye Koç Spor Fest Hentbol Kadınlar Şampiyonu: Antalya Akdeniz Üniversitesi

Türkiye Koç Spor Fest Hentbol Erkekler Şampiyonu: İstanbul Üniversitesi

Türkiye Koç Spor Fest Futbol Erkekler Şampiyonu: İstanbul Aydın Üniversitesi

Türkiye Koç Spor Fest Oryantiring Kadınlar Şampiyonu: Bursa Uludağ Üniversitesi

Türkiye Koç Spor Fest Oryantiring Erkekler Şampiyonu: İstanbul Teknik Üniversitesi

Türkiye Koç Spor Fest Basketbol Kadınlar Şampiyonu: Bahçeşehir Üniversitesi

Türkiye Koç Spor Fest Basketbol Erkekler Şampiyonu: İstanbul Arel Üniversitesi

Türkiye Koç Spor Fest Dağ Bisikleti Kadınlar Şampiyonu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Türkiye Koç Spor Fest Dağ Bisikleti Erkekler Şampiyonu: Süleyman Demirel Üniversitesi."