Kolej, en kötü başlangıç rekoruna koşuyor





ANKARA (AA) - BUĞRA ERSAVAŞ - Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, kulüp tarihinin en kötü sezon başlangıcı rekorunu egale etti.

Sezona yaşadığı sorunlar nedeniyle geç takım kurarak giren başkent ekibi, ligin ilk 12 haftalık bölümünde galibiyet sevinci yaşayamadı.

Kadrosunda bulundurduğu 5 yabancı oyuncunun yanı sıra kenarda genç isimlere yer veren Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, en kötü sezon başlangıçlarından birine imza attı.

Ankara temsilcisi, 1984-1985 sezonunun ilk 12 haftasında da galip gelememişti.





- İstatistikler skora yansımadı





Ligin ilk 12 haftasında yaptığı tüm maçları kaybederek puan cetvelinin son sırasında yer alan başkent ekibinde, yabancı oyuncuların istatistikleri dikkati çekiyor.

Başkent temsilcisinin kadrosunda yer alan 5 yabancı oyuncudan Shannon Shorter ve Robert Thomas, bireysel istatistiklerde üst sıralarda yer alıyor.

Takımının skor yükünü üstlenen Shorter, ligin sayı krallığı yarışında da ilk sırada bulunuyor. ABD'li oyuncu, 12 maçta 20,6 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor.

Başkent ekibinin bir diğer ABD'li oyuncusu Thomas ise ribaunt krallığında zirveyi zorluyor. Thomas, 12. haftası geride kalan ligde 10 maç ve 9 ortalamayla kendisine ikinci sırada yer buldu.

Ligde en çok süre alan basketbolculara bakıldığında da Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'in yabancı oyuncularından 3'ü, ilk 4 içerisinde yer aldı.

Shorter, 12 maçta 38.19 dakikayla ligin en çok sahada kalan ismi olurken, Dominique Morrison ise 12 maç ve 35 dakika ortalamayla ikinci sırada yer aldı. Thomas da 10 maç ve 34.09 dakikayla bu kategoride 4. sırada bulunuyor.





- Başantrenör Can Sevim





Halk Enerji TED Ankara Kolejliler Başantrenörü Can Sevim, ligde yaşadıkları sıkıntılı sürecin bütçeyle doğru orantılı olduğunu söyledi.

Takımdaki oyuncuların aldıkları ücretlere bakıldığında diğer ekiplerin çok gerisinde kaldıklarına dikkati çeken Sevim, "Diğer takımlardaki herhangi bir yabancı oyuncu, bizim tüm takımdaki oyuncuların aldığı aylık ücretten daha fazla alıyor." dedi.

Bu durumun ligin alt sıralarında bulunan takımlarla kıyaslandığında bile geçerli olduğunu dile getiren Sevim, "Bu da doğal olarak büyük bir fark oluşturuyor. Takımımızdaki yerli ve yabancı oyuncuların daha önce böyle zor bir ligde oynamışlıkları yok. Maçın kaderini değiştirebilecek kadar dominant isimler değil. Ne Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde oynayacak kadar tecrübeleri ne de bu sertliğe karşılık verecek kuvvetleri var." ifadelerini kullandı.

Hiçbir oyuncusunu kötülemek istemediğini ancak özellikle Türk oyuncuların Spor Toto Basketbol Süper Ligi kalitesinde olmadığını vurgulayan Sevim, şunları kaydetti:

"Türk oyuncularımız, belki de bu ligin iki alt liginde oynayacak isimler. Dolayısıyla da tüm yük yabancı oyuncularımızın üzerine biniyor. Hem hücumu hem de savunmayı çok iyi yapmak zorundayız. Bu durum da oyuncuların çabuk yıpranmasına neden oluyor, çünkü çok uzun süre sahada kalıyorlar. Örneğin en skorer ismimiz Shorter'ı rakip takımın en iyi savunmacısı tutuyor. Bu da belli bir yıpranma getiriyor ve bu kez savunmada istenen performansa ulaşamıyoruz. Dar rotasyon, yabancı oyuncularımızın üzerinden yük almaya yetmiyor. Eğer rotasyon sağlayabilecek 3 oyuncumuz olsaydı, belki de durumumuz farklı olabilirdi."

Sevim, ligde kalan maçlar için oyuncularını sürekli motive ettiğini belirterek, işlerinin kolay olmadığını bildiklerini aktardı.

Oyuncularına sürekli "bırakmamalı ve savaşmalıyız" mesajı verdiğinin altını çizen Sevim, şöyle konuştu:

"İşimiz kolay değil, bunun farkındayız ancak pes etmek gibi bir düşüncemiz yok. Tüm bu olumsuzluklara rağmen her maç sahaya kazanmak için çıkıyoruz. Yönetimden onay ve bütçe çıkması durumunda takıma en az 3 yabancı oyuncu transfer etmeyi planlıyorum. Eğer istediğim bu isimleri kadromuza dahil edebilirsek, rotasyonda bize büyük katkı sağlayacaklarını düşünüyorum."