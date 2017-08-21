Konak Belediyespor'da sıra Avrupa'da





İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Kadınlar Futbol 1. Ligi'ni üst üste 5 yıl şampiyon tamamlayan Konak Belediyespor'un teknik direktörü Ali Alanç, Gürcistan'da oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi eleme grubu maçlarında kendilerine denk takımlarla mücadele edeceklerini bildirdi.

Alanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını, buna rağmen özellikle play-off'ta aldıkları başarılı sonuçlarla üst üste 5'inci şampiyonluğa ulaştıklarını kaydetti.

Şampiyonluğun kendileri için gurur verici olduğunu belirten Alanç, "Şampiyonluğun bizim için başka bir anlamı daha vardı. Beş yıl üst üste şampiyon olup, o yıldızı taktık." dedi.

Alanç, kısa bir tatilin ardından Şampiyonlar Ligi çalışmalarına başladıklarını ve 23 Haziran'daki kura çekiminde istedikleri bir gruba düştüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bizden üstün olmayan, bizim ayarımızda takımlarla eşleştik. Önemli olan Gürcistan'daki grubu tur atlayarak geçmemiz. Bunu yapacak gücümüz var, yetenekli oyunculara sahibiz. Geçen seneki kadromuzdan 2-3 fire verdik, yerlerine aldığımız 5 oyuncu var. Şampiyonlar Ligi'nde bize deselerdi ki 40 takım içinde 3 takım seçin, bu takımları seçerdik. Bu da bizim için büyük şans. Türkiye'ye bir gururu yaşatıp, kendimiz de yaşamak istiyoruz, inşallah istediğimiz gibi olur."





- Konak Belediyespor'un hikayesi 12 yıl önce başladı





Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nın 12 yıl önce kurulduğunu kaydeden Alanç, "Daha sonraki süreçte yapılan transferlerle şampiyonluklar geldi. Bizim için önemli olan bundan sonra alacağımız şampiyonluklar, müthiş bir altyapı yaptık." diye konuştu.

Alanç, İzmir'in tüm ilçelerini tarayarak altyapılarını kurduklarını belirterek, "Altyapımız oturmuş durumda. Türkiye'nin Barcelonası durumundayız. Altyapımızdaki lisanslı futbolcu sayısı hiçbir yerde yok. 150 lisanslı kız oyuncumuz var. 260 da spor okulunda öğrencimiz var." ifadelerini kullandı.





- Elemeler Gürcistan'da





Kadınlar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek Konak Belediyespor, Gürcistan'daki 1. Grup'ta ilk maçını yarın oynayacak.

Ev sahibi Gürcistan'dan Martve, Slovakya'dan Partizan Bardejov ve Litvanya'dan Gintra Üniversitesi ile Tiflis'te karşılaşacak İzmir temsilcisi yarın Mikheil Meskhi-2 sahasında TSİ 16.00'da Martve ile karşılaşacak.

25 Ağustos Cuma günü TSİ 18.00'de David Petriashvili Stadı'nda Partizan Bardejov ile karşılaştıktan sonra aynı statta 28 Ağustos Pazartesi günü TSİ 16.00'da Gintra Üniversitesi ile mücadele edecek.

Toplam 10 grupta oynanacak eleme turunda, grup liderlerinin yanı sıra en iyi ikinci takım da üst tura yükselecek. En iyi ikincinin belirlenmesinde, gruplarda son sırada yer alacak takımlarla yapılan maçlar hesaba katılmayacak.

