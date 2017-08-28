Konta'dan erken veda

İSTANBUL (AA) - Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınların 7 numaralı seribaşı Johanna Konta, Aleksandra Krunic'e 2-1 yenilerek ilk turda elendi.
ABD'nin New York kentinde başlayan sert kort turnuvasının ilk sürprizini, Büyük Britanyalı Konta'yı eleyen Sırp tenisçi Krunic gerçekleştirdi.
Dünya klasmanında 78. sırada bulunan Krunic, Konta'yı 4-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek adını ikinci tura yazdırdı.
Diğer yandan tek erkeklerin 21 numaralı seribaşı İspanyol David Ferrer ise Kazak tenisçi Mikhail Kukushkin'e 4-6, 6-3, 6-2 ve 6-1 tamamlanan setlerle 3-1 kaybederek turnuvaya veda etti.