Konya'da beraberlik

KONYA (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında Atiker Konyaspor ile Antalyaspor arasında yapılan karşılaşma 1-1 berabere kaldı.

7. dakikada ceza sahası içinde Milosevic'in pasında topla buluşan Musa Araz, meşin yuvarlağı auta gönderdi.

19. dakikada Nasri'nin ceza sahası içine kestiği pasta topla buluşan Deniz Kadah'ın vuruşunda top yandan auta çıktı.

39. dakikada Baurabia'nın pasında, topla buluşan Milosevic'in şutunu kaleci Ferhat Kaplan tokatladı. Dönen topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Musa Araz'ın ortasında altıpas üzerinde iyi yükselen Skubic, meşin yuvarlağı auta gönderdi.

45. dakikada Atiker Konyaspor'un ceza sahasında Selim Ay'ın uzaklaştırmak istediği top, Samir Nasri'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinden şutunda top auta gitti.

İkinci yarı

59. dakikada Fofana'nın ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Ferhat Kaplan, topu iki hamlede kontrol etti.



62. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasına gönderdiği pasla buluşan Fofana'nın şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.



66. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Skubic, meşin yuvarlığı Milosevic ile buluşturdu. Altıpas üzerinde topla buluşan bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak, kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.



75. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Skubic'in sağ kanattan gönderdiği pasta ceza yayı üzerinde topla buluşan Fofana, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.



77. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Skubic'in gönderdiği pasla topla buluşan Fofana'nın vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.



80. dakikada Menez'in ortasında topa yükselen Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı, meşin yuvarlağı kontrol etti.



85. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Deniz Kadah ile duvar pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Eto'o'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından filelerle buluştu: 1-1.



Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Muhabir: Basir Gülüm-Abdullah Doğan