"Konyalı Pogba"nın hedefi yeşil-beyazlı forma





KONYA (AA) - BASİR GÜLÜM - Sudanlı Munip Abdala, Konya'da hem bir ilçe futbol takımında amatör olarak forma giyiyor hem de ailesini geçindirmek için garsonluk yapıyor.

Dört yıl önce Sudan'dan Türkiye'ye babasının işi için gelen 16 yaşındaki Munip Abdala, ilk önce Çanakkale'ye yerleşti. Abdala, anne ve babasının ayrılmasının ardından 2 kız kardeşi ve annesiyle Konya'nın merkez Selçuklu ilçesine taşınmaya karar verdi.

Annesinin hasta olması nedeniyle ailesini geçindirmek için Konya'da bir restoranda garsonluk yapmaya başlayan Munip Abdala, hayali olan futbolculuk için de Selçuklu Belediyesinin yaz okullarına katıldı.

Yaz okullarındaki performansı ile dikkati çeken ve seçmelere katılan Abdala, burada gösterdiği başarısından dolayı amatör küme 16 yaş altı liginde mücadele eden Muhasebe Gençler Spor'un teknik direktörü Seyit Ali Kaya'nın da desteğiyle takımda forma giymeye başladı.

Takım arkadaşlarının "Konyalı Pogba" diye seslendiği Abdala, ligin az sayıda yabancı futbolcularından biri. Orta sahada oynayan Sudanlı futbolcu, teknik özellikleri bakımından Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba'ya benzetiliyor.

Oynadığı oyunla göz dolduran Abdala, kısa zamanda takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

Takımın başarısının yanında, boş zamanlarında kent merkezindeki bir restoranda garsonluk yapan Munip Abdala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Müşteriler ilk etapta beni görünce kısa süreli şaşkınlık yaşıyor, ancak sonra her şey normale dönüyor." dedi.

Abdala, kazandığı parayla ailesinin geçimine katkı sağladığını vurguladı.





- "Etli ekmek yemeden maça çıkmıyorum"





Konya'ya geldiğinden beri şehirle bütünleştiğini anlatan Abdala, "Konya'nın yöresel yemeklerini çok seviyorum. Mesela etli ekmek yemeden maça çıkmıyorum. Ailem de etli ekmeği çok seviyor. İnşallah ileride 'Konyalı Pogba' olarak Konyaspor'da forma giymek nasip olur." diye konuştu.

Munip Abdala'nın takım arkadaşı Faruk Çalık da 6 aydır Muhasebe Gençler Spor'da birlikte top koşturduğunu dile getirerek, "İdmanlarda çok neşeli birisi. İyi bir arkadaşımız, bize her zaman moral veriyor. Kendisi gol anlamında bize bu sene lazım olur." ifadelerini kullandı.





- "Konyaspor'da oynayacağını düşünüyoruz"





Muhasebe Gençler Spor Teknik Direktörü Seyit Ali Kaya ise Munip Abdala'nın futbol kariyerine geçen yıl spor okullarında başladığını söyledi.

Kendilerine ilk geldiğinde oyununu beğendiklerini ve takıma aldıklarını aktaran Kaya, şöyle devam etti:

"Başarılı ve yetenekleri olan bir oyuncu. Birçok mevkide oynama özelliği var. Teknik kapasitesi yüksek, yaşına göre çok iyi ve hızlı bir oyuncu. Agresif oyunuyla Pogba'yı anımsatıyor. Kendi yaş grubunda 4 kategoride oynuyor. İnşallah Konyaspor'da oynayacağını düşünüyoruz. Yeşil beyazlıların altyapı hocaları da takip edecek." diye konuştu.

Abdala'nın büyük ihtimalle akademi ligine gideceğine işaret eden Kaya, şunları kaydetti:

"Abdala böyle oynamaya devam ederse Konyaspor'un altyapı akademisine kesin gider. Lisans işlemleri için evraklarını gönderdik. İnşallah lig başlamadan yetişecek. Abdala, bir restoranda çalışarak ailesine de bakıyor. Hem sporu hem de işini aksatmadan yürütüyor. Antrenmanları hiç kaçırmıyor. Haftada 4 antrenman yapıyoruz, hepsine katılıyor. Çoğumuzdan iyi Türkçe konuşuyor ve neşeli yapısıyla dikkati çekiyor. Arkadaşlarıyla da çok iyi iletişimi var. Hem oyunuyla hem de sempatisiyle takımda sevilen bir oyuncu."