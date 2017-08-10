Konyaspor o ismi ölür boyu maçlara almayacak

KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü, Turkcell Süper Kupa maçında sahaya kesici alet attığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin ömür boyu yeşil-beyazlı takımın maçlarına alınmaması için girişimlerde bulunulduğunu duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılana açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş ile Samsun'da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçında sahaya bıçak atan şahsın, ömür boyu Konyaspor maçlarına alınmaması için yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla, Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde girişimler başlatılmıştır."

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa müsabakasının 79. dakikasında sahaya kesici alet atan T.P, Konya Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucunda dün yakalanmış, polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Muhabir: Basir Gülüm