Konyaspor'da başkanlığa Fatih Yılmaz getirildi





KONYA (AA) - Konyaspor Kulübünde, Ahmet Şan'ın istifasının ardından başkanlık görevine Fatih Yılmaz getirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Şan'ın istifası nedeniyle Konyaspor Yönetim Kurulu, tüzüğün 31. maddesi gereğince ikinci başkan Fatih Yılmaz başkanlığında olağanüstü toplandı.

Şan'ın istifasının yönetim kurulunca kabul edildiği, boşalan asil üyeliğe ise yedek üyelerden Memduh Abaz'ın getirildiği belirtilen açıklamada, "Yönetim kurulumuz, uzun süredir yürüttüğü mali disiplin sayesinde ulaşılmış olan ekonomik yapının da bozulmaması adına, güçlü ve kararlı bir şekilde yoluna devam etme kararı almıştır. Aynı toplantıda, Konyaspor Kulübü 2. Başkanı Fatih Yılmaz, yönetim kurulumuz tarafından Konyaspor Kulübü Başkanı olarak seçilmiştir." denildi.

Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan'ın, dün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, "ByLock" kullanıcısı olduğu iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınmış, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Şan'ın, evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda cep telefonu ile bilgisayarına el konulmuştu. Gelişmeler üzerine Şan, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu'nda yeni görev dağılımı şöyle oluştu:

Fatih Yılmaz

Başkan

Abdullah Şanlı

İkinci başkan

Ali Akkanat

Başkan vekili

Celalettin Çakıcı

Başkan yardımcısı

Ali Kaya

Başkan yardımcısı

Ahmet Baydar

Başkan yardımcısı ve basın sözcüsü

Ali Karaçayır

Asbaşkan

Mehmet Günbaş

Asbaşkan

Mehmet Tosunoğlu

Asbaşkan

Sefa Coşkun

Üye

Mustafa Güncü

Üye

Mustafa Gökhan Erkan

Üye

Mustafa Okcu

Üye

Fatih Tınmaz

Üye

Ömer Zeren

Üye

Zekeriya Mızırak

Üye

Hakan Salim Çağlayan

Üye

Ercan Yılmaz

Üye

Mehmet Ali Gökhan

Üye

Zekeriya Coşar

Üye

Memduh Abaz

Üye











