Konyaspor'da başkanlığa Fatih Yılmaz getirildi

KONYA (AA) - Konyaspor Kulübünde, Ahmet Şan'ın istifasının ardından başkanlık görevine Fatih Yılmaz getirildi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Şan'ın istifası nedeniyle Konyaspor Yönetim Kurulu, tüzüğün 31. maddesi gereğince ikinci başkan Fatih Yılmaz başkanlığında olağanüstü toplandı.
Şan'ın istifasının yönetim kurulunca kabul edildiği, boşalan asil üyeliğe ise yedek üyelerden Memduh Abaz'ın getirildiği belirtilen açıklamada, "Yönetim kurulumuz, uzun süredir yürüttüğü mali disiplin sayesinde ulaşılmış olan ekonomik yapının da bozulmaması adına, güçlü ve kararlı bir şekilde yoluna devam etme kararı almıştır. Aynı toplantıda, Konyaspor Kulübü 2. Başkanı Fatih Yılmaz, yönetim kurulumuz tarafından Konyaspor Kulübü Başkanı olarak seçilmiştir." denildi.
Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan'ın, dün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, "ByLock" kullanıcısı olduğu iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınmış, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Şan'ın, evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda cep telefonu ile bilgisayarına el konulmuştu. Gelişmeler üzerine Şan, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.
Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu'nda yeni görev dağılımı şöyle oluştu:
Fatih Yılmaz
Başkan
Abdullah Şanlı
İkinci başkan
Ali Akkanat
Başkan vekili
Celalettin Çakıcı
Başkan yardımcısı
Ali Kaya
Başkan yardımcısı
Ahmet Baydar
Başkan yardımcısı ve basın sözcüsü
Ali Karaçayır
Asbaşkan
Mehmet Günbaş
Asbaşkan
Mehmet Tosunoğlu
Asbaşkan
Sefa Coşkun
Üye
Mustafa Güncü
Üye
Mustafa Gökhan Erkan
Üye
Mustafa Okcu
Üye
Fatih Tınmaz
Üye
Ömer Zeren
Üye
Zekeriya Mızırak
Üye
Hakan Salim Çağlayan
Üye
Ercan Yılmaz
Üye
Mehmet Ali Gökhan
Üye
Zekeriya Coşar
Üye
Memduh Abaz
Üye