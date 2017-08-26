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Konyaspor'dan kombine bilet açıklaması

Kulüp başkan yardımcısı Baydar, "Taraftarımızın hak kaybı yaşamaması için, bu sezon iç sahada oynayacağımız bütün karşılaşmalar kombinelere dahil edilmiştir." dedi.

Konyaspor'dan kombine bilet açıklaması

KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği 5 maçlık cezanın TFF Tahkim Kurulu tarafından onanmasının ardından, taraftarların hak kaybı yaşamaması için bu sezon iç sahada oynanacak tüm karşılaşmaların kombinelere dahil edildiğini duyurdu.

Baydar, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 2017-2018 futbol sezonu için kombine kart satışlarının devam ettiğini hatırlatıp, yapılan değişikliği aktardı.

Yönetim kurulunun daha önce aldığı kararla kombine kartlara UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının dahil edilmediğini anımsatan Baydar, şu ifadeleri kullandı:

"PFDK'nın verdiği 5 maçlık cezanın TFF Tahkim Kurulu tarafından onanmasının ardından, taraftarımızın hak kaybı yaşamaması için bu sezon iç sahada oynayacağımız bütün karşılaşmalar kombinelere dahil edilmiştir. Böylelikle kombine sahibi taraftarlarımız, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası karşılaşmalarını da artı bir ücret ödemeden izleyebileceklerdir."

Muhabir: Engin Özekinci

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