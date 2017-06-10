Kosova Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Bunjaki:





İŞKODRA (AA) - 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 6. maçında yarın Türkiye'yi konuk edecek Kosova A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Albert Bunjaki, "Bence Türkiye, çok güçlü bir takım. Grubu ikinci bitirerek Dünya Kupası'na katılacaklardır." dedi.

Bunjaki, karşılaşmanın oynanacağı Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda düzenlenen ve futbolcular Samir Ujkani ile Enis Alushi'nin de katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye maçına çok iyi hazırlandıklarını belirten Bunjaki, "Hiçbir sorunumuz yok. Bütün futbolcularım maça hazır. Çok zor bir müsabaka olacak. Grupta beş maç oynadık ve bütün takımları çok iyi tanıyoruz. Her geçen maç daha iyi oynuyoruz. Rekabet yükseliyor. Özellikle hücum bölgesindeki rekabet çok iyi." diye konuştu.

Türkiye'nin kaliteli bir takım olduğuna değinen Kosovalı teknik adam, "Bence Türkiye, çok güçlü bir takım. Grubu ikinci bitirerek Dünya Kupası'na katılacaklardır. Çok iyi oyuncuları ve çok iyi bir teknik direktörleri var. Çok büyük tecrübeye sahipler. Türkiye'ye karşı yapacağımız hatalar bize pahalıya patlar. Onun için çok dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.





- Bunjaki'den Arda Turan yorumu





Bunjaki, "Arda Turan'ın olmaması size avantaj sağlar mı?" şeklindeki soruya, "Futbolcuların biri gelir, diğeri gider. Arda büyük oyuncu ama biz kendi işimize bakıyoruz." cevabını verdi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in basın toplantısının 41 dakika sürdüğünün söylenmesi üzerine Bunjaki, "Türkiye'nin 80 milyon nüfusu var. Bence 41 dakika bile az. Her milli takımın bazı sorunları var. Türkiye'nin de normal sorunları vardır. İyi bir antrenörleri ve organize bir federasyonları var. Bu sorunlar geçer. Bir futbolcu gidip, diğeri gelir." şeklinde görüş belirtti.





- Futbolcuların görüşleri





Kosova Milli Takımı'nın kaptanı Samir Ujkani, güzel bir maçın kendilerini beklediğini dile getirerek, "Rakibimiz, çok güçlü ve organize bir ekip. Çok iyi hazırlandık. Bu maçı kazanacağız." diye konuştu.

Orta saha oyuncusu Enis Alushi ise, "Zor maç olacak. Rakibimizin kalitesini biliyoruz. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bu maça çıkıp aslanlar gibi mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Kosova Milli Takımı, yarın Türkiye ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmanın oynanacağı Loro Boriçi Stadı'nda teknik direktör Bunjaki yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Antrenmanda Türkiye maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.