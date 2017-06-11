Kosova-Türkiye maçından notlar





İŞKODRA (AA) - Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, A Milli Takım'ı, Makedonya ile oynanan özel maçın ilk 11'inde 7 değişiklik yaparak Kosova karşısına çıkardı.

Ay-yıldızlı ekip, Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda Kosova ile 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçında karşı karşıya geldi.

Fatih Terim, A Milli Takım ilk 11'inde Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Selçuk İnan, Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder, Volkan Şen ve Burak Yılmaz'ı görevlendirdi.

Deneyimli teknik adam, Makedonya ile yapılan özel maçta sahaya sürdüğü ilk 11'den sadece kaleci Volkan Babacan, savunma oyuncuları Gökhan Gönül ve Çağlar Söyüncü ile orta sahada görev yapan Ozan Tufan'a şans verdi.

Terim, Makedonya müsabakasına ilk 11'de başlattığı İsmail Köybaşı, Yunus Mallı, Emre Çolak, Olcay Şahan ve Enes Ünal'ı yedek soyundururken, Kaan Ayhan'ı ise maç kadrosuna almadı.

Kadroda değişen son isim ise Makedonya maçı sonrasında uçakta yaşanan krizin ardından aday kadrodan çıkarılan ve milli takımı bıraktığını açıklayan Arda Turan oldu.

Ay-yıldızlı ekibin yedek kulübesinde Harun Tekin, Berke Özer, Semih Kaya, İsmail Köybaşı, Ahmet Çalık, Emre Çolak, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Enes Ünal, Yunus Mallı ve Emre Mor yer aldı.





- Kaptan Mehmet Topal





Kosova maçında A Milli Takım'ın kaptanlık pazubandını Mehmet Topal taktı.

Kaptan Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasının ardından A Milli Takım'a veda etmesiyle sahaya kaptan olarak Mehmet Topal çıktı.





- Üç oyuncu kadroya giremedi





Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, aday kadroda yer alan üç futbolcuyu maç kadrosuna almadı.

Terim, Makedonya ve Kosova maçları için 30 kişilik aday kadro açıklarken, Arda Turan, Deniz Türüç, Serdar Gürler ve Şener Özbayraklı'nın kadrodan çıkarılmasıyla sayı 26'ya düştü.

Müsabaka kadrosuna 23 oyuncu bildirebilen Terim, Caner Erkin, Kaan Ayhan ve Emre Akbaba'yı bu listenin dışında bıraktı.





- Arda'nın forması Yusuf Yazıcı'da





Fatih Terim, milli takımı bırakan Arda Turan'ın giydiği 10 numaralı formayı Yusuf Yazıcı'ya teslim etti.

Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerek ilk kez A Milli Takım'a çağrılan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kosova müsabakasında 10 numaralı formayı sırtına geçirdi.





- TFF Başkanı Demirören tribünde





Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören de statta izledi.

Loro Boriçi Stadı'nda yapılan maçı Demirören'in yanı sıra başkan vekilleri Ali Dürüst ve Nihat Özdemir de stattan takip etti.

Ayrıca bazı Spor Toto Süper Lig, TFF 1. Lig, Spor Toto 2. ve 3. Lig kulüplerinin temsilcileri de TFF'nin davetlisi olarak tribünde yerlerini aldı.





- Yoğun güvenlik önlemleri





Maç için Arnavutluk polisi, üst düzey güvenlik önlemleri aldı.

Karşılaşmanın oynandığı Loro Boriçi Stadı'na çıkan yollar trafiğe kapatılırken, akreditasyonu olmayan araçlar stada yaklaştırılmadı.

Stat girişinde ise taraftarların yanı sıra basın mensupları ve VIP davetliler, ayrıntılı üst aramasından geçirildi.





- Maça ilgi az





Arnavutluk'ta oynanan Kosova-Türkiye maçına iki takım taraftarlarının da ilgisi az oldu.

Kosova'da UEFA kriterlerini karşılayan stat bulunmamasından dolayı İşkodra'daki 16 bin kişi kapasiteli Loro Boriçi Stadı'nda oynanan maçta, tribünlerin büyük kısmı boş kaldı. Müsabakayı çoğunluğu Kosovalı yaklaşık 5 bin taraftar izledi.

Türk ve Kosovalı taraftarlar, yan yana oturdu. İki ülkenin milli marşları taraftarlardan alkış aldı.