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"Kota almak çok zor olacak"

- Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Delihasan: - "Olimpiyatlarda karatenin olması nedeniyle insanların beklentisi çok fazla. Bu doğru bir beklenti değil" - "Türk sporunda böyle istikrarlı bir federasyon yok" - "Sporun içinden ve sporun dinamiklerini bilen birinin bakan olması Türk sporu adına olumlu" - "Beni zorla başkan yaptılar. Biz hiç bırakmayacak gibi çalışıyoruz"


ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda karate branşının yer alacak olmasının madalya beklentilerini artırdığını ancak olimpiyatlar için kota almanın zor olacağını söyledi.

Federasyon başkanı Delihasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyat sürecinin çok zor olacağını vurgulayarak, "Olimpiyatlarda karatenin olması nedeniyle insanların beklentisi çok fazla. Bu doğru bir beklenti değil. Kota almak çok zor olacak." dedi.

Karate Federasyonu olarak üzerilerindeki sorumluluğun farkında olduklarını anlatan Delihasan, "Bu bilinçle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her şeyi doğru planlarsanız sonuç alabilirsiniz." diye konuştu.

Olimpiyat sürecinde karatenin diğer branşlardan bir farkının bulunduğunu dile getiren başkan Delihasan, şöyle devam etti:

"84 ve +84 kiloda, olimpiyata gidecek 2 sporcumuz var, ama bir tanesi gidecek. 67 ve 60 kiloda 2 sporcumuz var ancak biri gidecek. 75 kilomuz sadece kendi içinde olacak. 5 sıkletimiz 3'e düşmüş olacak. Kadınlarda da böyle. Dünya sıralamasında sporcularımız ilk 10 içinde yer almaları lazım. Ev sahibinin 1 kotası var, düştü 9'a. Eşitlik ilkesi gereği bazı kıtalara wild card veriliyor. 2 tane da öyle gitti, kaldı 6 veya 7. Bu sıralamanın içinde olmamız gerekiyor. Kota almak çok zor olacak. Ocak 2018'den, Aralık 2018'e kadar olimpiyat için puan toplayacağız. Bu süre içinde yüzde 80 kotalarımız belli olacak. Kota alma sürecinin çok zor olduğunu biliyoruz. Kotayı alırsak madalya da alacağımıza inanıyoruz. Kata ile birlikte toplamda 8 kota var."


- "Başarıdaki en büyük etken ekibin doğru oluşması"


Esat Delihasan, elde ettikleri sürdürülebilir başarıda en büyük etkenin doğru bir ekiple çalışmaları olduğunu kaydetti.

Federasyonda ve sahada çalışan ekibin doğru insanlardan seçilmesinin başarıdaki diğer etken olduğuna dikkati çeken Delihasan, "Bu başarıdaki en büyük etken ekibin doğru oluşması. 'Nerelerde, nasıl yanlış yaptık' diye soran bir ekibimizin olması. Eksiklerimizi tespit edip, yolumuza devam ediyoruz. 'Kazandık, tamam, bitti' demiyoruz. Bu da sürdürülebilir başarıyı getiriyor. Türk sporunda böyle istikrarlı bir federasyon yok. Toptan kaliteyi arttırmayı hedefliyoruz. Bu da rekabeti arttırıyor." ifadelerini kullandı.


- "Bakanımızın başarılı olacağını ümit ediyorum"


Federasyon başkanı Delihasan, yeni hükümette Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini üstlenen Osman Aşkın Bak'ın başarılı olacağını savundu.

"Bakan beyden hepimiz çok ümitliyiz." diyen Delihasan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sporun içinden ve sporun dinamiklerini bilen birinin bakan olması Türk sporu adına olumlu. Ümit ediyoruz ki geçmişte, kulüplerde ve federasyondaki tecrübelerinden bakanlıkta bizler de yararlanırız. Başarılı olacağını düşünüyorum. Yakinen tanıyorum. Ümit ediyorum başarılı olur."

Türk karatesinin dünya sıralamasında Japonya, İran ve Fransa'nın ardından 4. sırada bulunduğunu hatırlatan Esat Delihasan, "Hedefimiz her zaman ilk 5 içinde kalmak. Sürdürülebilir başarı içinde ilk 5 içinde kalmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

2016 Dünya Şampiyonası'ndaki başarısız sonuçların ardından ilk sıradaki yerlerini kaybettiklerini anlatan Delihasan, "Bu süreçte biz yine ilk sıradaki yerimizi alabiliriz. Ancak bu sıralamada ilk 10 içinde kalabilmek büyük bir başarı. İlk sıradan dördüncü sıraya gerilememizin nedeni, 2016 Dünya Şampiyonası'nda gerekli başarıyı yakalayamamamız. O yıl seçim yılıydı. Seçim zamanında sıkıntı oluyor. 10 yılda bir kez oldu. Yine de birinciliğin en büyük adayıyız." ifadelerini kullandı.


- "Beni zorla başkan yaptılar"


Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, başkanlığa yeniden aday olup olmayacağı konusunda ise "Aday olduğumda ABD Karate Milli Takımı Teknik Direktörlük görevi teklif edilmişti. Arkadaşlar bana, 'Sen başkan olacaksın' dediler. O zaman Milli Takım Teknik Direktörü'ydüm. Bizi zorla başkan yaptılar. İkinci ve üçüncü dönemde de arkadaşlar 'sen devam edeceksin' dediler. Dördüncü dönemde arkadaşlar bizi ister mi, biz yapmak ister miyiz? O zaman düşünülecek bir karar. Biz hiç bırakmayacak gibi çalışıyoruz. Bizden sonrakilere iyi şeyler bırakmak isteriz. Karate camiası olarak bu spordan statü kazandık. Bizi değerli yaptı. Bizim de karatenin değerli olması için çalışmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

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