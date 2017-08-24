Küçük şampiyonun büyük hayali





KONYA (AA) - BASİR GÜLÜM - Tekvandoda miniklerde +57 kiloda Türkiye şampiyonu olan Musab Aydın, Avrupa ve dünya şampiyonalarında da madalya hedefliyor.

Antalya'da 11-14 Ağustos'ta düzenlenen Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 12 yaşındaki Musab Aydın, başarısıyla hem ailesini hem de kulübünü sevindirdi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Konya Şubesi Spor Kulübü adına tatamiye çıkan Musab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerini anlattı.

Arkadaşlarına özenerek tekvandoya başladığını belirten Musab, ilk defa geçen yıl katıldığı Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası'nda ikinci olduğunu söyledi.





- Musab: "Babam spor malzemelerini kendi elleriyle hazırladı"





Bu sene şampiyonaya daha fazla çalışarak katıldığını ifade eden Musab, "Allah, Türkiye şampiyonu olmayı nasip etti. Çok mutlu oldum. Bundan sonraki hedefim Avrupa ve dünya şampiyonu olmak. Her sporcunun hayali olan Avrupa ve dünya şampiyonalarında İstiklal Marşı'mızı okutup Türk bayrağını göndere çektirmek istiyorum. Sonrasında olimpiyatlara katılarak en iyi dereceyi elde etmeyi hedefliyorum." diye konuştu.

Anne ve babasının, spora başlamak istediğini öğrendiğinde çok sevindiğini anlatan Musab, şöyle devam etti:

"Hem sağlığım hem de geleceğim için çok güzel olacağını söylediler. Bana her zaman destek verdiler. Babam spor malzemelerini kendi elleriyle hazırladı. Benim için evde çalışma alanı kurdu. Onun bu gayreti beni bu spora daha fazla yöneltti ve sonucunda Türkiye şampiyonluğu geldi. Gururlu ve sevinçliyiz. İnşallah diğer şampiyonalarda da başarı gösterip ülkemi ve beni sevenleri gururlandırırım."

Yaklaşık 3 yıldır spor yaptığını aktaran Musab, "10 yaşındaki kız kardeşim de bana özeniyor. O da şampiyon olmak istiyor. İnşallah olacak." ifadesini kullandı.





- Antrenör Toprak: "Yeni şampiyonlar yetiştirmek için çalışacağız"





Milli Takım Antrenörü Hüseyin Toprak da yaptığı açıklamada, şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını ve bu emeğin karşılığını aldıklarını vurguladı.

Küçük yaşta çalışmaya başladıkları bir sporcu ile başarıya ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarına dikkati çeken Toprak, şunları kaydetti:

"Musab, temelden aldığımız bir sporcumuz. En büyük avantajı ailesinin kendisine her zaman destek çıkması. Çok çalışkan ve azimli bir sporcu. Çalışmalara hiç ara vermedi. Müsabakalara ciddi şekilde hazırlandık. Geçen yıl Türkiye ikinciliğini kazandığımız şampiyonada bu sene üstün gayretleriyle birinci oldu. TSYD Konya Şube Başkanı Recep Çınar ve yönetim kuruluna, verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Turnuvaya sadece bir sporcu götürdüm, o da şampiyon oldu. Geçen ay Samsun'da gerçekleştirilen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda da bir şampiyon çıkardık. Bundan sonra da yeni şampiyonlar yetiştirmek için çalışacağız."