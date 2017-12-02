Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Bölgesel Kros Ligi





AYDIN (AA) - Atletizmde küçükler ve yıldızlar kategorilerinde düzenlenen Türkiye Bölgesel Kros Ligi'nin final etabı Kuşadası'nda yapıldı.

Adagöl Kros Parkuru'ndaki yarışlara 108 takım ve 460 sporcu katıldı.

Final yarışlarında küçük kızlar kategorisinde sporcular 1500, küçük erkekler ve yıldız kızlarda 2000, yıldız erkeklerde de 3000 metre koştu.

Küçük kızlar ferdi sıralamada Hacer Yılmaz, takım sıralamasında Beşiktaş Kulübü, küçük erkeklerde İbrahim Karateker ve Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü Derneği birinci oldu. Yıldız kızlarda ferdi olarak Tuğba Akdoğan, takım sıralamasında Gaziantep Şölen Spor Kulübü, yıldız erkeklerde ise Tarık Demir ve Diyarbakır Kayapınar Belediye Sportif Faaliyetler Kulübü ilk sırayı aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin, 81 ilden 30 bine yakın çocuk arasından yapılan seçmeler ve elemeler sonucunda finale gelen sporcularla gerçekleştiğini belirterek, ilk 20'ye girenleri 2020 ve 2024 Olimpiyatları için yetiştireceklerini aktardı.