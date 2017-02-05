Kule atlamada bronz madalya

ANKARA (AA) - Yüzmede Senet Diving Cup'ta Türk sporcu Kıvanç Gür, bronz madalya kazandı.
Hollanda'nın Eindhoven kentinde düzenlenen organizasyonda Kıvanç, erkekler kule atlamada yarıştı.
Küçük yaş kategorilerindeki sporcuların mücadele ettiği şampiyonada Türk sporcu, topladığı 440,90 puanla üçüncü oldu ve bronz madalya elde etti.
Erkekler kule atlamada Belaruslu Artsiom Barouski 465,90 puanla altın madalyaya uzanırken, Yunanistan'dan Nikolaos Molvalis de 455,45 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu.