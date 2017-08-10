Kulüpler Birliği Vakfında genel kurulun ardından





İSTANBUL (AA) - Kulüpler Birliği Vakfının olağan genel kurulunda başkan yardımcılığına seçilen Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Dursun Özbek başkanlığında Türk futbolunun mevcut sorunlarını çözmek için çalışacaklarını söyledi.

Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen seçimden sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Mosturoğlu, Göksel Gümüşdağ'ın 3 sene boyunca önemli işlere imza attığını belirterek, Kulüpler Birliği Vakfının Türk futbolunun yönetiminde önemli bir kurum haline geldiğini aktardı.

Şekip Mosturoğlu, "Türk futbolunun mevcut sorunları biliniyor, başta holiganizm ile ilgili sıkıntılar var. Bunların giderilmesiyle ilgili kısa süre içerisinde çözümler üretmek istiyoruz. Tüm kulüp başkanları ile birlikte gereğini yapacağız." ifadelerini kullandı.





- "Kulüpler inanılmaz bir mağduriyet yaşıyor"





Mosturoğlu, Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçında yaşanan saha olaylarının da toplantıda gündeme geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Kulüpler inanılmaz bir mağduriyet yaşıyor. Bu organizasyonun sahibi Türkiye Futbol Federasyonu. Kulüplerin organizasyonun hiçbir yerinde yetkileri yok ama meydana gelen olaydan kulüpler sorumlu oluyor. Bugün kestirilemeyen pek çok sorumluluk var. Diyelim ki Konyaspor ceza aldı, Konyaspor taraftarlarının büyük bir bölümü bu maçta yoktu, bunlar da bu cezadan etkilenecekler. Passolig uygulamasının temel amacı, cezaların bireyselleştirilmesi ve olaylara karışanların cezalandırılmasıydı. Bunlarda eksiklikler olduğunu düşünüyoruz."





- Aziz Yıldırım'ın TFF hakkındaki görüşleri





Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, "Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi istifa etmeli." yönündeki görüşü hakkında ise, "Biz Fenerbahçe olarak kendi görüşümüzü belirttik. Kulüpler Birliğinde bu konu daha görüşülmedi. İlerleyen günlerde buna bakarız." değerlendirmesinde bulundu.

Aziz Yıldırım'ın Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarına katılmamasıyla ilgili olarak da Mosturoğlu, "Şu anki fikri katılmama yönünde ama aktivitelerine katılıyor. Dolayısıyla bir küslük yok ama katılmamayı tercih ediyor. Bunun sebeplerini söylemişti, bu sebepler devam ediyor ama çalışmalarına zaman zaman katıldığı oluyor." şeklinde konuştu.

Kulüpler Birliği Vakfının yeni asbaşkanı, futbolda dostluk ortamının yalnızca Fenerbahçe-Galatasaray dostluğu ile sağlanamayacağının da altını çizerek, şunları ifade etti:

"Futbolda barış, dostluk hakim olsun istiyoruz ama sadece Kulüpler Birliği bu işin tek tarafı değil. Bir bütün olarak ele almak ve kuralları uygulamak gerekiyor. Ortaya çıkan istenmeyen tabloların temelinde kuralsızlık değil, kuralların uygulanmaması yatıyor. Fenerbahçe-Galatasaray dostluğu üzerinden Türk futbolunun dostluğa gitmesi mümkün değil. Fenerbahçe ve Galatasaray 100 yıllık kulüpler, ebedi dost, ezeli rakipler. Türk futbolu bu dostluklar üzerinden bir yere varmaz."





- Gevrek: "Daha güzel projeler olacağına inanıyorum"





Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek de birlik ve beraberlik ortamında çok güzel bir seçim olduğunu belirtti.

Kulüpler Birliği Vakfının bugüne kadar çok önemli projelere imza attığını altını çizen Gevrek, "Bundan sonra da çok iyi projeler olacağına inanıyorum. 18 kulübün beraber hareket etmesi önemli. Yeni seçilen başkanın ve yönetimin her zaman yanında olacağız, destek vereceğiz." dedi.

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçında yaşanan saha olaylarının tüm futbol ailesini üzdüğünü aktaran Adil Gevrek, "Toplantıda yeni başlayacak sezonun kardeşlik içinde geçmesi için herkes düşüncelerini belirtti." diye görüşlerini aktardı.

Başkan Gevrek ayrıca, TFF 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının daha sıkı iletişim içinde olması gerektiğini belirtti.