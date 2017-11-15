Kulüpler Birliği Vakfından yabancı futbolcu açıklaması

İSTANBUL (AA) - Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek, yabancı futbolcu sayısı konusunda 2019 yılında sezon bitene kadar bu konuyu çözüme kavuşturacaklarını ve bunun için bir çalıştay düzenleyeceklerini söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde yapılan kasım ayı toplantısı, 3,5 saat sürdü.

Alanyaspor, Kardemir Karabükspor, Antalyaspor ve Gençlerbirliği kulüplerinden yetkililerin katılmadığı toplantı sonunda başkan Özbek, yaptığı basın açıklamasında yabancı kontenjanıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı aslında konuya belli bir görüş getirdi. 2019 sezonunun sonuna kadar mevcut uygulamanın devam etmesi gerektiğini söyledi. Yabancı sayısının sınırlandırılmasını, aritmetik sınırlandırma olarak görmemek lazım. Bunun sebep ve sonuçları üzerine bazı çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de 'Neden dün çok uygun olan yabancı sayısı, bugün uygun değil?' konusuna eğildik. Bu maksatla Süper Lig çalışanlarından oluşan komisyonlar kurulmuştu. Bunun araştırmasını detaylı bir şekilde yapıyoruz. Yabancı futbolcu konusunda 2019 yılına kadar süremiz var ama bugün yapılacak hazırlık çalışmalarını bu zamana kadar sığdırmaya çalışacağız. Türk futbolu için en uygun çözümü bulmak üzere futbolun bütün paydaşları ile bu konuyu Türkiye'nin gündeminden düşürmek için bir çalıştay yapmayı düşünüyoruz. Türkiye Futbol Federasyonunun katıldığı, futbol ailesinin paydaşlarının katılacağı bir çalıştayda daha sesli tartışmak ve çözüm bulmak için karar aldık."

"Türk futbolunun menfaatine olacak fikirler geliştirmek zorundayız"

Futbolcularla imzalanan sözleşmelerin sürelerinin de masaya yatırılacağı bir araştırma yapılacağını anlatan Özbek, "Süreci Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti. Yapılan kontratlar çerçevesinde, bunun belli bir süre içinde değişime uğraması lazım. Söz konusu çalıştayda hangi uygulamanın Türk futboluna fayda getireceğini tartışacağız. Kesin bir tarih kararı vermedik ama devre arasına gelecek bir dönemde bu çalıştayı yapmayı planlıyoruz. Görüşmelerden sonra tam tarihe karar vereceğiz. 2019'a kadar bu işin çözülmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanı görüş bildirdi. Bu süreyi kullanıp Türk futbolunun menfaatine olacak fikirler geliştirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

VAR sistemi gelecek sezon

Dursun Özbek, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin gelecek sezon devreye gireceğini aktardı.

VAR sistemiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Özbek, "VAR uygulamasının Türk futboluna girmesine karar verilmişti. Hazırlıkların sezon sonunda biteceği görüşü hakim. Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon lig maçlarının VAR sistemiyle oynanacağını bize söyledi. Bu konuyu da toplantıda konuştuk." şeklinde görüş belirtti.

6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'la ilgili de toplantıda bir görüşme yaptıklarını dile getiren Özbek, şöyle konuştu:

"Yasayla ilgili çalışmalar var. Biz de bu manada devletimize destek vermek açısından özellikle bu işin paydaşı olarak bu çalışmayı da sürdürüyoruz. Ayrıca diğer bir yasa üzerindeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Spor Kulüpleri Yasası henüz çıkmadı. Bu manadaki çalışmalarımızı Gençlik ve Spor Bakanlığımıza iletiyoruz. Önemli çalışmalardan biri de vergi ile ilgili. Özellikle stopaj ile ilgili konularda. Bu manada Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyaretimizde kendisi, Kulüpler Birliği olarak bize böyle bir görevi tebliğ etmişti. Çalışmalarımızı yaptık ve Bakanlığa ilettik. Bundan sonraki beklentimiz, ivedilikle Bakanlık nezdindeki gerekli çalışmaların yapılıp sonuç elde etmek."

Muhabir: Erkan Tiryaki